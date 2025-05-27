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В Узбекистане экологические нарушения будут выявлять с космоса

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- Светлана Лаптева
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В Узбекистане космические технологии станут инструментом борьбы с экологическими правонарушениями. Генеральная прокуратура и агентство "Узбеккосмос" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на выявление преступлений с использованием данных спутникового мониторинга.

Согласно договоренностям, стороны будут системно обмениваться информацией и использовать возможности Государственной системы космического мониторинга для контроля ситуации "на земле". В фокусе внимания - незаконная вырубка деревьев, сокращение зеленых зон, самовольное строительство, несанкционированная добыча полезных ископаемых и горные работы в охраняемых зонах.

Особое внимание планируется уделить нарушениям при расчистке русел рек и укреплении берегов, объему добычи в руслах и соблюдению проектных параметров. Под спутниковый контроль попадут и нелегальные свалки, расширение полигонов, а также факты сжигания соломы и растительных остатков на сельхозугодьях.

Как отметили в "Узбеккосмосе", ущерб от экологических преступлений в мире оценивается в 200 миллиардов долларов ежегодно. Последствия варьируются от потери биоразнообразия до ускорения климатических изменений.

Генпрокуратура рассчитывает, что новые технологии помогут не только фиксировать нарушения, но и повышать прозрачность и обоснованность надзорных действий. Космос, как выясняется, не так далек, когда дело касается защиты природы и закона.


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URL: https://www.vb.kg/446278
Теги:
Узбекистан, экология, космос
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