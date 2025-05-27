Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

Почему фермеры Кыргызстана не верят банкам

216  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В то время как в российских лабораториях превращают диатомитовый шлам в средство против нефтяных разливов, в Кыргызстане продолжает разъедать землю другая проблема - недоверие к банкам. Оно не громкое, не кризисное оно просто стало нормой. И это молчаливое отчуждение разрушает сельское хозяйство медленнее, но надежнее любой засухи.

Аграрный сектор в Кыргызстане - не просто экономика. Это жизнь почти половины населения. Но несмотря на официальные лозунги о поддержке фермеров, реальность проста: деньги есть, но не для всех. А чаще - вообще не для тебя.

По данным СМИ, средняя ставка по сельхозкредиту в Кыргызстане - от 18 до 25% годовых. Это убийственно. Ни одна кукуруза, ни один картофель не принесут такую доходность, чтобы это имело смысл. Погасить - тяжело, пролонгировать - почти невозможно. А неустойка влетает мгновенно. Процент превращает кредит не в помощь, а в приговор.

Залог - главное препятствие. У тебя есть трактор? Хорошо, но ему пятнадцать лет. Есть участок? Он в аренде, и срок заканчивается через год. Банки крутят головой: извините, не подходим. Потому что без залога ты не человек. А у 80% фермеров земли нет в собственности. И не будет - на это нужна целая реформа.

Финансовая грамотность? Её тоже нет. Большинство фермеров до сих пор верят, что кредит - это кабала, а банк - враг. И это не совсем миф. Люди помнят 90-е, когда деньги сгорели, а сберкнижки превратились в бумагу. Люди помнят 2009-й, когда рухнул доллар, а кредиты остались. И помнят, как у соседа отобрали дом за просрочку. Эти воспоминания - мощнее любой рекламы.

В итоге растёт теневой сектор. Сельчане идут к знакомым, к ростовщикам, к взаимопомощи. Там дороже, но без лишних слов. Никто не просит бизнес-план, не требует отчётов. Всё на доверии. А к банкам доверия нет. Потому и не идут.

Микрофинансовые организации, кооперативы - вроде альтернатива. Но там свои беды. Ставки по 30%, сроки короткие, суммы мизерные. Погоду это не делает. Государственные программы? Есть, но работают криво. Деньги заканчиваются в Бишкеке. До Нарына, Таласа или Алая доходят остатки. Конкурсы, заявки, очереди - фермер теряется в бумажной волоките.

А тут ещё природа. Климат меняется, дожди не приходят вовремя, ледники тают. Воды меньше, земли истощаются. Урожай - лотерея. И какой банк даст деньги под такую рулетку?

Фермер остаётся один. Он кормит страну, но сам не может прокормить себя. Он живёт в неопределённости - и банку это не нравится. Аграрий не виноват. Просто система выстроена так, чтобы ему не доверять.

Кыргызстану нужны другие решения. Не кредиты под аккордеон, не гранты на семинары, а реальные механизмы. Земельная реформа, простые финансовые продукты, субсидии без откатов. А главное - вернуть фермерам чувство, что они кому-то нужны. Потому что без села не будет и страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446279
Теги:
банковский сектор, кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  