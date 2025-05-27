Почему фермеры Кыргызстана не верят банкам

В то время как в российских лабораториях превращают диатомитовый шлам в средство против нефтяных разливов, в Кыргызстане продолжает разъедать землю другая проблема - недоверие к банкам. Оно не громкое, не кризисное оно просто стало нормой. И это молчаливое отчуждение разрушает сельское хозяйство медленнее, но надежнее любой засухи.

Аграрный сектор в Кыргызстане - не просто экономика. Это жизнь почти половины населения. Но несмотря на официальные лозунги о поддержке фермеров, реальность проста: деньги есть, но не для всех. А чаще - вообще не для тебя.

По данным СМИ, средняя ставка по сельхозкредиту в Кыргызстане - от 18 до 25% годовых. Это убийственно. Ни одна кукуруза, ни один картофель не принесут такую доходность, чтобы это имело смысл. Погасить - тяжело, пролонгировать - почти невозможно. А неустойка влетает мгновенно. Процент превращает кредит не в помощь, а в приговор.

Залог - главное препятствие. У тебя есть трактор? Хорошо, но ему пятнадцать лет. Есть участок? Он в аренде, и срок заканчивается через год. Банки крутят головой: извините, не подходим. Потому что без залога ты не человек. А у 80% фермеров земли нет в собственности. И не будет - на это нужна целая реформа.

Финансовая грамотность? Её тоже нет. Большинство фермеров до сих пор верят, что кредит - это кабала, а банк - враг. И это не совсем миф. Люди помнят 90-е, когда деньги сгорели, а сберкнижки превратились в бумагу. Люди помнят 2009-й, когда рухнул доллар, а кредиты остались. И помнят, как у соседа отобрали дом за просрочку. Эти воспоминания - мощнее любой рекламы.

В итоге растёт теневой сектор. Сельчане идут к знакомым, к ростовщикам, к взаимопомощи. Там дороже, но без лишних слов. Никто не просит бизнес-план, не требует отчётов. Всё на доверии. А к банкам доверия нет. Потому и не идут.

Микрофинансовые организации, кооперативы - вроде альтернатива. Но там свои беды. Ставки по 30%, сроки короткие, суммы мизерные. Погоду это не делает. Государственные программы? Есть, но работают криво. Деньги заканчиваются в Бишкеке. До Нарына, Таласа или Алая доходят остатки. Конкурсы, заявки, очереди - фермер теряется в бумажной волоките.

А тут ещё природа. Климат меняется, дожди не приходят вовремя, ледники тают. Воды меньше, земли истощаются. Урожай - лотерея. И какой банк даст деньги под такую рулетку?

Фермер остаётся один. Он кормит страну, но сам не может прокормить себя. Он живёт в неопределённости - и банку это не нравится. Аграрий не виноват. Просто система выстроена так, чтобы ему не доверять.

Кыргызстану нужны другие решения. Не кредиты под аккордеон, не гранты на семинары, а реальные механизмы. Земельная реформа, простые финансовые продукты, субсидии без откатов. А главное - вернуть фермерам чувство, что они кому-то нужны. Потому что без села не будет и страны.