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Подготовлены тренеры по консультированию получателей социальных контрактов

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- Светлана Лаптева
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Программа развития ООН (ПРООН) в Кыргызской Республике совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики (МТСОМ) успешно завершила серию региональных тренингов в рамках Программы подготовки тренеров (ТОТ) по эффективному консультированию получателей социальных контрактов.

Несмотря на средний темп экономического роста в Кыргызстане на уровне 6,9% за последние три года, около 2,1 миллиона человек, из которых 62,8% проживают в сельской местности, всё ещё находятся за чертой бедности. Государственная Программа социальных контрактов, запущенная в 2022 году, стала одним из ключевых инструментов государственной поддержки: более 35 226 семей получили финансирование в размере 3,5 миллиарда сомов для запуска микробизнесов. Однако устойчивость и эффективность этой инициативы, в том числе зависят от качества оказываемый получателям социальных контрактов консультативной поддержки и наличия интегрированных механизмов сопровождения со стороны МТСОМ и органов местного самоуправления (ОМСУ).

В ответ на эти вызовы ПРООН и МТСОМ реализуют совместную инициативу, направленную на повышение потенциала территориальных управлений Министерства и сотрудников органов местного самоуправления. Инициатива соответствует приоритетам Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года и Программе развития до 2026 года, акцентируя внимание на инклюзивном экономическом росте, социальной защите и устойчивом развитии.

С 15 апреля по 21 мая 2025 года обучение прошло в семи регионах страны - от Нарына до Баткена - и охватило более 160 сотрудников МТСОМ и ОМСУ. В рамках двухдневного интенсива участники получили знания и практические инструменты по ключевым темам: финансовая грамотность, разработка и реализация бизнес-идей, маркетинг, регистрация бизнеса, налогообложение и управление рисками. Программа базировалась на интерактивных методиках, включающих ролевые игры, реальные кейсы и работу с шаблонами бизнес-документов.

"Государственная политика в сфере социальной защиты сегодня ориентирована на устойчивое развитие, вовлечение семей в экономическую активность и снижение зависимости от пособий. Благодаря партнёрству с ПРООН мы усиливаем потенциал наших специалистов на местах - это эффективная инвестиция в человеческий капитал", - отметила Первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Ализа Солтонбекова.

"Социальный контракт - это стратегический инструмент для перехода от зависимости к устойчивому самообеспечению. Поддержка Министерства в реализации этой инициативы - часть нашего комплексного подхода к снижению бедности и расширению экономических возможностей. Ключевую роль в этом процессе играет подготовка квалифицированных специалистов среди сотрудников местных органов власти и региональных отделений МТСОМ, способных эффективно и устойчиво сопровождать семьи на пути к устойчивому развитию", - подчеркнула Александра Соловьева, Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике.

Следующим этапом станет посттренинговое сопровождение: оказание консультационной поддержки участникам ТОТ, поддержка консультантов в реальной работе с семьями, а также сбор успешных кейсов для последующего масштабирования и формирования устойчивых практик самозанятости среди получателей социального контракта.

"Обучение помогло структурировать мои знания и дало чёткие инструменты для работы. Теперь я знаю, как поддержать человека с самого начала - помочь определить рентабельные бизнес-ниши, сформулировать идею, оценить риски и построить реальный план действий", - поделилась Жылдыз Курманалиева, заведующая отделом содействия занятости населения и миграции Каракольского городского управления социального обеспечения и миграции Иссык-Кульской области, участница ТОТ.

ПРООН и МТСОМ продолжат совместную работу над развитием системы социальных контрактов как действенного механизма преодоления бедности, расширения экономических возможностей и укрепления устойчивого человеческого капитала в Кыргызской Республике.


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URL: https://www.vb.kg/446311
Теги:
ПРООН, Кыргызстан
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