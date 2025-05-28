Погода
$ 87.25 - 87.73
€ 98.75 - 99.75

В Кара-Кульдже мужчина застрелил жену

93  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кара-Кульджинском районе Ошской области расследуется уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. По данным МВД, 26 мая, после встречи выпускников, ее застрелил супруг - 40-летний А.Б. Мужчина задержан и водворен в ИВС.

Согласно предварительной информации, супруги приняли участие в торжественной части мероприятия и вскоре уехали домой, не оставшись на неофициальное продолжение встречи. Впоследствии между ними произошел конфликт, в результате которого женщина получила смертельное огнестрельное ранение.

В социальных сетях распространились неподтвержденные сведения о якобы примененных особых формах насилия. В частности, сообщалось, что мужчина якобы привязал жену к лошади и волок по земле. Эти слухи официально опровергнуты пресс-службой МВД как недостоверные.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Назначены экспертизы. Расследование продолжается..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446391
Теги:
МВД, Ошская область, убийство, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  