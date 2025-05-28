В Кара-Кульдже мужчина застрелил жену

В Кара-Кульджинском районе Ошской области расследуется уголовное дело по факту убийства 38-летней женщины. По данным МВД, 26 мая, после встречи выпускников, ее застрелил супруг - 40-летний А.Б. Мужчина задержан и водворен в ИВС.

Согласно предварительной информации, супруги приняли участие в торжественной части мероприятия и вскоре уехали домой, не оставшись на неофициальное продолжение встречи. Впоследствии между ними произошел конфликт, в результате которого женщина получила смертельное огнестрельное ранение.

В социальных сетях распространились неподтвержденные сведения о якобы примененных особых формах насилия. В частности, сообщалось, что мужчина якобы привязал жену к лошади и волок по земле. Эти слухи официально опровергнуты пресс-службой МВД как недостоверные.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Назначены экспертизы. Расследование продолжается..