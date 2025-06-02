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В Джети-Огузском районе выявлены факты незаконной ловли рыбы

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Сотрудники ОВД Джети-Огузского района в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий выявили факты незаконной ловли рыбы на территории района. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В рамках досудебного производства были проведены неотложные обыски в жилых домах семи граждан. В результате изъяты следующие вещественные доказательства:

У жителя села Чырак К.А. (1963 г.р.) - 46 металлических капканов и 3000 метров рыболовной сети;

У жителя села Чон-Жаргылчак Б.А. (1990 г.р.) - два гладкоствольных ружья, пневматическая винтовка для тира, 19 особей рыбы вида "чебак", четыре капкана и семь крючков;

У жителя села Барскоон У.М. (1985 г.р.) - три надувные лодки, 750 метров сетей и одна особь "чебака";

У жителя села Дархан О.М. (1966 г.р.) - две лодки, 34 патрона, три форели, лодочный мотор и гильзы;

У жителя села Кызыл-Суу Т.В. (1963 г.р.) - лодка, 12 крючков и две снасти;

У жителя того же села С.Ю. (1971 г.р.) - 13,7 кг замороженной рыбы (судак и чебак), лодка, три крючка и жидкость со специфическим запахом, содержащая спирт;

У гражданина Б.С. (1979 г.р.), также из Кызыл-Суу - лодка "Aqua Optima 240", семь крючков, четыре судака и патроны калибра 7,62 мм.

Все орудия лова, оружие, боеприпасы и водные биоресурсы изъяты в качестве вещественных доказательств. Назначены соответствующие судебные экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 "Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных" УК КР. Материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений ОВД Джети-Огузского района.

Изъятая рыба передана в Иссык-Кульское региональное управление экологического и технического надзора для определения видового состава и расчёта нанесённого экологического ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/446526
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, браконьерство
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