На Иссык-Куле установили башни с камерами для охраны экологии

Начальник УВД Иссык-Кульской области, генерал-майор милиции Мурат Боронов провёл рейдовое мероприятие на заливах озера Иссык-Куль в Тюпском и Иссык-Кульском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель рейда - усиление контроля за экологией и борьба с браконьерством. В мероприятии использовались современные моторные лодки, квадроциклы, дроны и другие технические средства, что повысило эффективность патрулирования.

Во время выездных встреч с главами айылных окмоту, представителями госорганов и местными жителями Мурат Боронов дал сотрудникам милиции конкретные указания по усилению мер охраны окружающей среды.

Генерал-майор подчеркнул, что органы внутренних дел региона полностью оснащены техникой: дронами, моторными лодками, приборами ночного видения и нагрудными камерами. "Ни один метр незаконных синтетических сетей не должен попасть в воды озера", - заявил он.

Также объявлено об установке современных башен экологического контроля в сельских округах Кудургу и Тогуз-Булак. Они оснащены бипектральными видеокамерами Hikvision, способными распознавать лица на расстоянии до 5 км, фиксировать тепловые сигналы на 7 км и вести наблюдение на дистанции до 14 км.

УВД Иссык-Кульской области призвало граждан соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о фактах браконьерства по телефону 102.