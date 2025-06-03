Погода
$ 87.34 - 87.79
€ 98.62 - 99.62

На Иссык-Куле установили башни с камерами для охраны экологии

98  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начальник УВД Иссык-Кульской области, генерал-майор милиции Мурат Боронов провёл рейдовое мероприятие на заливах озера Иссык-Куль в Тюпском и Иссык-Кульском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, цель рейда - усиление контроля за экологией и борьба с браконьерством. В мероприятии использовались современные моторные лодки, квадроциклы, дроны и другие технические средства, что повысило эффективность патрулирования.

Во время выездных встреч с главами айылных окмоту, представителями госорганов и местными жителями Мурат Боронов дал сотрудникам милиции конкретные указания по усилению мер охраны окружающей среды.

Генерал-майор подчеркнул, что органы внутренних дел региона полностью оснащены техникой: дронами, моторными лодками, приборами ночного видения и нагрудными камерами. "Ни один метр незаконных синтетических сетей не должен попасть в воды озера", - заявил он.

Также объявлено об установке современных башен экологического контроля в сельских округах Кудургу и Тогуз-Булак. Они оснащены бипектральными видеокамерами Hikvision, способными распознавать лица на расстоянии до 5 км, фиксировать тепловые сигналы на 7 км и вести наблюдение на дистанции до 14 км.

УВД Иссык-Кульской области призвало граждан соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о фактах браконьерства по телефону 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446590
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, браконьерство, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  