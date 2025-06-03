В Баткене милиция спасла ребенка и мужчину на поэтическом фестивале

Во время международного поэтического фестиваля, прошедшего в Баткенской области, сотрудники милиции не только обеспечивали общественный порядок, но и спасали жизни людей.

По данным МВД, старший участковый уполномоченный УВД Кадамжайского района капитан милиции Тынчтыкбек Топчубаев заметил, что двухмесячный младенец перестал дышать и потерял сознание. Он немедленно взял ребёнка на руки, направился к служебному автомобилю, а затем вместе с сотрудником ОБДД Мустафаханом Акматовым оказал первую помощь и доставил малыша в отделение скорой помощи.

В другом случае участковый уполномоченный УВД города Сулюкта, младший лейтенант милиции Музаффар Чокуев заметил в толпе 30-летнего мужчину, страдающего эпилепсией. Он находился без сознания. Своевременно оказанная первая помощь спасла ему жизнь.

Кроме того, участковые инспекторы по делам несовершеннолетних нашли около 20 детей, потерявшихся в толпе, и передали их родителям.