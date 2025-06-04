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Кыргызское блюдо бешбармак хотят занести в список ЮНЕСКО

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Кыргызское блюдо бешбармак хотят занести в список ЮНЕСКО. Об этом в интервью "Новой эпохе" рассказала президент Ассоциации тюркской молодежи Чинара Айтматова.

Отметим, что Ассоциация тюркской молодежи создана под эгидой Фонда тюркской культуры и наследия, штаб-квартира которого расположена в Баку.

По словам Айтматовой, в ассоциации решили инициировать заявку о внесении в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО кыргызского бешбармака.

"Это невероятно вкусное блюдо. Как считают историки, наши предки-кочевники изобрели его задолго до нашей эры. Бешбармак распространен практически среди всех народов Туркестана, однако у кыргызов он занимает особое, главенствующее место в списке национальных блюд. Для нашего народа бешбармак имеет почти культовое значение, он является отражением нашего национального духа, нашим кулинарным брендом. О нем слагают стихи и песни, он - обязательный атрибут любого кыргызского застолья. Одним словом, бешбармак является неотъемлемым элементом нашей культуры и истории", - прокомментировала она.

Айматова рассказала, что сейчас ведется работа по подготовке страновой заявки на внесение бешбармака в список ЮНЕСКО. "Создана инициативная группа по продвижению бешбармака. В нее входят мои единомышленники и старшие товарищи. Мы обратились к знаменитой у нас в стране деятелю культуры Ассоль Молдокматовой с просьбой возглавить нашу группу", - отметила она.

Кроме этого, президент ассоциации добавила, что в рамках работы по продвижению бешбармака в ЮНЕСКО они также хотят провести в Бишкеке международный фестиваль бешбармака, а в Баку - его презентацию в одном из крупных столичных ресторанов. "Я сама часто готовлю бешбармак у себя в общежитии при Университете АДА и угощаю им своих азербайджанских друзей. Они всегда говорят, что это кыргызской блюдо им очень нравится", - заключила она.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/446664
Теги:
ЮНЕСКО, Кыргызстан
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