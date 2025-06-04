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Четверых жителей села Курмонту уличили в незаконной ловле рыбы

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- Назгуль Абдыразакова
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В Тюпском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова и продажи рыбы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области. По ее данным, 1 июня 2025 года в милицию поступила информация о браконьерстве, после чего начались следственно-оперативные мероприятия и обыски у подозреваемых в селе Курмонту.

У гражданина Х.Ю. 1971 года рождения были обнаружены 42 новые и 30 использованных синтетических сетей, два лодочных мотора, нарезное оружие с боеприпасами, шесть капканов, банки с икрой, сушёная рыба, рог дикого животного и прочие рыболовные снасти.

У Д.Е. 1982 года рождения изъяты перемёты и снасти, у С.К. 1978 года рождения - синтетическая сеть, у Т.Б. 1993 года рождения - сеть и замороженные судаки. Все предметы признаны вещественными доказательствами, по ним назначены экспертизы.

Рыба передана экологическому надзору для определения ущерба. Подозреваемые заявили о намерении прекратить противоправную деятельность и содействовать охране природы. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/446668
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство
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