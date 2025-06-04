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Бердиев: "Порнография снижает рождаемость"

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- Бакыт Басарбек
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В Жогорку Кенеше снова зашумели - на этот раз из-за порнографии. Депутаты обсудили законопроект о запрете доступа к сайтам с "контентом сексуального характера". Обсуждение быстро превратилось в обмен взглядами на мораль, память, старение и, конечно, рождаемость.

- Раньше, когда порнографии не было, наши предки рожали по 15 детей. Мы должны запретить такие сайты. В мусульманстве этому нет места. Много смотришь - забывчивым становишься. И стареешь быстрее,- заявил депутат Аккулу Бердиев.

Однако его коллега Исхак Масалиев не согласился с этим мнением.

- Наоборот. Такие видео, как ни странно, только подогревают интерес к жизни. Посмотрите на статистику - с каждым годом нас становится больше, - сказал он.

Тем временем эксперты указывают, что связь между потреблением порноконтента и рождаемостью не имеет четких доказательств. Одни исследования говорят, что чрезмерное увлечение таким контентом может ослабить мотивацию к реальным отношениям. Другие - что он не оказывает серьезного влияния, а иногда даже способствует сексуальной грамотности.

Но все это из области научной дискуссии, а в реальности, как отмечают пользователи интернета, Жогорку Кенеш все чаще уходит в сторону от действительно острых и насущных вопросов. В то время как экономика буксует, здравоохранение требует реформ, а миграционные и социальные проблемы нарастают, депутаты горячо спорят о вреде порнографии и воспоминаниях о 15 детях в семье. Некоторые граждане уже не скрывают раздражения: вместо конкретных дел - очередные морализаторские речи и законы с сомнительной практической пользой.

Пока законопроект остается на стадии рассмотрения, но создается впечатление, что парламент все больше занят не тем, чем ждёт от него общество.


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URL: https://www.vb.kg/446674
Теги:
закон, порнография, Кыргызстан
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