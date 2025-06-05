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В Кыргызстане началось IX заседание Управляющего комитета GSLEP

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Сегодня, в Международный день окружающей среды, на берегу озера Иссык-Куль стартовало IX заседание Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

С приветственным словом к участникам обратился министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Медер Машиев. Он подчеркнул символичность проведения заседания в этот день и в этом месте - в сердце высокогорной экосистемы, под покровительством снежного барса.

"Для нас снежный барс - это не просто вид, это часть нашей культуры и идентичности. Его сохранение - наша общая ответственность", - отметил министр.

В заседании принимают участие делегации 12 стран ареала снежного барса. Основными темами станут:

• признание 20 ключевых ландшафтов как OECMs (Other Effective area-based Conservation Measures) в рамках глобальной цели 30×30,

• развитие трансграничного сотрудничества,

• борьба с нелегальной торговлей дикой фауной,

• продвижение устойчивого экотуризма,

• обновление национальных стратегий по охране снежного барса (NSLEP).

Министр напомнил, что в 2023 году указом президента Садыр Жапаров снежный барс был официально признан национальным символом. Среди достижений Кыргызстана в сфере охраны природы: запуск национального учёта снежного барса, внедрение SMART-патрулирования, создание новых особо охраняемых природных территорий (более 400 тыс. га), а также начало формирования экологического коридора "Ак Илбирс", соединяющего три ООПТ площадью около 1 млн га.

Также в рамках GSLEP стартовал новый проект ПРООН-ГЭФ "Памир-Алай" по устойчивому управлению горными экосистемами в южном Кыргызстане.

В завершение министр выразил благодарность международным партнёрам, экспертам и Секретариату GSLEP за вклад в развитие природоохранного сотрудничества.

"Сохраняя снежного барса - мы сохраняем горы. Сохраняя горы - мы сохраняем жизнь", - такими словами завершилось выступление министра.


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URL: https://www.vb.kg/446706
Теги:
Иссык-Кульская область, снежный барс, Кыргызстан, Минприродресурсов
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