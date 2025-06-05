Кому мешают добрососедские отношения Кыргызстана и Таджикистана

Весной 2025 года между Кыргызстаном и Таджикистаном была достигнута договоренность, которую смело можно назвать эпохальной. После более чем десятилетия споров, многочисленных стычек, эскалаций и взаимных обвинений лидеры двух стран - Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон - подписали договор о государственной границе.

Документ закрыл вопрос о демаркации почти половины из 984 километров общей линии соприкосновения. Конфликт между странами был исчерпан. На фоне заключенного соглашения открылись перспективы для восстановления транзитной торговли, экономического взаимодействия и, главное, доверия между простыми людьми по обе стороны границы.

Но уже спустя несколько недель после этой договоренности на юге Кыргызстана - особенно в Алайском районе, который непосредственно граничит с таджикской территорией, - началась активизация деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО). Внимание аналитиков привлек французский исследовательский центр IFEAC, а также финансируемые британскими фондами структуры, такие как НПО "Эсимде" и "Полис Азия". Официально они заявляют, что занимаются этнографическими изысканиями, культурными программами и развитием локальных сообществ. Однако за этой ширмой скрываются более неоднозначные цели.

НПО "Эсимде" и "Полис Азия", известные своей активной работой по реабилитации басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта, коллаборационистов, мусульманских частей СС, сегодня регулярно организуют на юге страны круглые столы и семинары, в рамках которых обсуждаются вопросы идентичности, межэтнических границ, "исторической справедливости" и даже "права на автономное управление". Эти тематики подаются как академические, но в действительности содержат элементы, способные разжечь межнациональное недоверие, вызвать сомнения в легитимности недавних договоренностей и дестабилизировать обстановку в регионе.

Особенно тревожит тот факт, что в этих псевдонаучных мероприятиях участвуют представители государственных вузов, таких как ОшГУ, а порой и региональные чиновники. Это свидетельствует не только о глубине проникновения таких НПО в государственные институты, но и о недостаточной работе по контролю за их деятельностью.

В условиях, когда кыргызско-таджикская граница только начала открываться после десятилетий вражды, подобные "исследовательские" вмешательства выглядят крайне опасными. Под маской научного интереса в общественное сознание встраиваются идеи, которые могут разрушить хрупкий мир.

Вспомним: именно отсутствие четкой демаркации, проблемы с доступом к воде, пересекающиеся участки сельхозугодий в прошлом приводили к тяжелейшим конфликтам. Даже мелкий бытовой инцидент способен был перерасти в вооруженное столкновение.

"В 1989 году, в июне, на границе, как раз в районе Аксай, Чоркух, Ворух уже был крупный конфликт - тогда я работал оперуполномоченным, был там и принимал участие в его урегулировании. Водоземельные споры, начавшиеся еще тогда, до сих пор дают о себе знать.

Тогда конфликт удалось погасить лишь после переброски десантной бригады из Ферганы. За два дня были сожжены дома, многие получили телесные повреждения. Дело было доведено до того, что, когда жители села Самаркандык, увидев первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана Махкамова, начали раскачивать автомобиль, в котором он находился - его чудом удалось спасти. До чего тогда ненависть была. Вмешательство делегации из Москвы и встреча на уровне ЦК позволили временно урегулировать ситуацию. Для Таджикистана даже выделили несколько сот гектаров, чтобы избежать дальнейшего напряжения", - говорит общественный деятель, ветеран спецслужб Артур Медетбеков.

По его словам, быстрый рост населения в селах Чоркух и Ворух - с 10-12 тысяч, а сейчас уже более 40 тысяч человек - усилил давление на земли.

"Тогда, в советское время, эти территории являлись анклавами, но позже Таджикистан начал утверждает, что эти анклавы - их непрерывная территория. С распадом СССР границы стали предметом конфликтов. Особенно остро это ощущалось в последние годы: только за 2021 год погибло около 36 человек, а в 2022 - 64, из которых почти 50 были пограничниками. Наши военнослужащие дали отпор, но жертвы были с обеих сторон. Сейчас конфликт урегулируется путем переговоров. В Жогорку Кенеше было принято решение часть территорий передать Таджикистану, часть - Кыргызстану. Обсуждаются вопросы распределения ресурсов, в том числе водозаборов. Однако процесс делимитации еще не завершен, и демаркация только предстоит", - отмечает эксперт.

По его мнению, возникают локальные риски: кладбища, святые места, близость жилых домов и шахматное расположение территорий могут стать источником напряженности.

"Пока нет оградительных сооружений, нет нейтральных зон - это чревато недоразумениями и провокациями. Кроме того, социальные сети стали барометром общественно-политической ситуации. Любые инциденты мгновенно разлетаются и становятся поводом для манипуляций. Некоторые политики и деструктивные силы используют это для раскачивания обстановки", - говорит Медетбеков.

Эксперт подчеркивает, что решения, связанные с такими вопросами как границы, должны приниматься прозрачно.

"К примеру, в Грузии важные изменения проходили через референдум. У нас тоже необходимо подробно объяснять населению суть решений. Когда информации мало, появляются слухи, манипуляции, используются темы территорий для получения политических очков. Государство, общество и местные жители должны быть едины, чтобы обеспечить безопасность и сохранить территориальную целостность страны. История уже показала, к чему может привести игнорирование этих вопросов", - резюмирует Артур Медетбеков.

Тем временем между Бишкеком, Душанбе и Ташкентом выстраивается новая архитектура регионального сотрудничества. В конце марта 2025 года три президента подписали не только соглашение о точке соприкосновения границ, но и Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Параллельно активизировались проекты в сфере энергетики: лидеры Кыргызстана и Таджикистана совместно запустили высоковольтную ЛЭП Сугд–Датка. В перспективе - договор о союзничестве между Бишкеком и Ташкентом. Все это делает регион более устойчивым к внешнему вмешательству, но одновременно делает его и мишенью для тех, кто заинтересован в сохранении нестабильности.

По мнению ряда региональных аналитиков, ставка делается на точечное раскачивание самых чувствительных участков - таких как юг Кыргызстана. Именно здесь компактно проживают представители различных этносов, а социально-экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Здесь проще всего внедрить проекты, маскирующиеся под культурное развитие, но фактически провоцирующие рознь. И если раньше подобного рода работа велась в основном в столицах, сегодня она переместилась на периферию, ближе к границе, где каждое слово и жест приобретают взрывоопасный потенциал.

На этом фоне особенно актуальным становится вопрос о действенности законодательства об иностранных агентах. Принятый год назад, он должен был минимизировать внешнее влияние на внутреннюю политику и информационное поле страны. Но нынешняя активность НПО, в том числе с участием официальных структур, говорит о пробелах в механизмах реализации закона. Без четкого и прозрачного контроля, без обязательной отчетности, без критического анализа программ, финансируемых из-за рубежа, государство теряет управляемость в стратегически значимых районах.

Нужно понимать, что стабильность в приграничных зонах Кыргызстана зависит не только от подписанных бумаг и дипломатических успехов. Это зона повышенного риска, где судьба мира решается не только на саммитах, но и в кабинетах этнографов, в аудиториях университетов, на сессиях культурных форумов, организуемых в глубинке под флагами западных НПО. Поддержание баланса требует от властей вдумчивой, системной работы: анализа, фильтрации, информирования населения и, при необходимости, ответной стратегии, направленной на повсеместное внедрение четкой национальной идеологии, отвечающей интересам народа и государства.