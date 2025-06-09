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Скончался первый чернокожий судья Премьер-лиги Урия Ренни

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- Самуэль Деди Ирие
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Урия Ренни, первый чернокожий судья в истории Премьер-лиги, скончался в возрасте 65 лет, всего через несколько месяцев после постановки диагноза редкого неврологического заболевания, которое парализовало его ниже пояса.

Родившийся на Ямайке в 1959 году и выросший в Шеффилде (Англия), Ренни начал карьеру судьи в 1979 году. 13 августа 1997 года он вошёл в историю, став первым чернокожим судьёй Премьер-лиги, обслужив матч между "Дерби Каунти" и "Вимблдоном". За карьеру он провёл свыше 300 матчей на высшем уровне, в том числе 175 - в Премьер-лиге, заслужив репутацию одного из самых выносливых и профессиональных арбитров.

В 2000 году Ренни получил статус судьи FIFA, а в 2001 году вошёл в Select Group профессиональных судей. После завершения карьеры в Премьер-лиге в 2008 году он продолжил вносить вклад в футбол и местное сообщество, работая мировым судьёй в Шеффилде и став канцлером Университета Шеффилд-Халлам в 2025 году.

Ранее в этом году Ренни сообщил о борьбе с редким неизлечимым неврологическим заболеванием, которое привело к параличу. Несмотря на диагноз, он сохранял позитивный настрой и продолжал реабилитацию.

В футбольном сообществе звучат слова глубокого уважения и благодарности - клубы "Шеффилд Юнайтед", "Шеффилд Уэнсдей" и многие другие чествуют его новаторский вклад. Бывший нападающий Премьер-лиги Стэн Коллимор охарактеризовал Ренни как "пионера, первопроходца и отличного судью".

Наследие Урии Ренни как первопроходца для чернокожих судей и его преданность футболу оставили неизгладимый след в английском футболе.


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URL: https://www.vb.kg/446796
Теги:
судья, футбол
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