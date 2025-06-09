Глава МИД Индии посетит страны ЕС для укрепления стратегических связей

Предстоящий визит Министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Европу станет важным шагом в укреплении стратегических отношений Индии с Францией, Европейским союзом и Бельгией. Первым пунктом визита станут Париж и Марсель (Франция), где Джайшанкар проведёт двусторонние переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном Ноэлем Барро.

Как отмечается в пресс-релизе МИД Индии:"Индия и Франция отмечают 25-летие стратегического партнёрства. Наши отношения основаны на глубоком доверии и взаимной приверженности. Наши страны тесно сотрудничают во всех ключевых стратегических и актуальных сферах, а также разделяют схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам".

Во Франции Джайшанкар также встретится с высокопоставленными представителями руководства страны, представителями аналитических центров и СМИ. Кроме того, он примет участие в первом Средиземноморском диалоге "Raisina", который состоится в Марселе.

Затем глава индийского МИД проведёт Стратегический диалог с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Кайей Каллас.

Согласно заявлению МИД Индии: "Стратегическое партнёрство между Индией и Европейским союзом укрепляется из года в год, охватывая всё больше направлений. Важным шагом стало первое в истории посещение Индии всей Коллегией еврокомиссаров в феврале этого года".

В рамках визита Джайшанкар также проведёт встречи с руководством Европейской комиссии и Европейского парламента, а также выступит на площадках аналитических центров и пообщается с журналистами.Во время поездки в Бельгию состоятся двусторонние консультации с вице-премьером и министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево.

МИД Индии подчеркнул: "Индия и Бельгия поддерживают тёплые и дружественные отношения, а также устойчивое экономическое партнёрство. Сотрудничество охватывает такие сферы, как торговля и инвестиции, зелёная энергетика, технологии, фармацевтика, алмазная промышленность и тесные связи между народами".

Кроме того, Джайшанкар встретится с представителями индийской диаспоры в Бельгии.МИД выразил уверенность, что визит придаст дополнительный импульс развитию отношений Индии с Францией, ЕС и Бельгией, а также усилит сотрудничество в ряде ключевых направлений.

Источник: https://m.dailyhunt.in/news/india/english/anienglish-epaper-anieng/eam+jaishankar+s+europe+visit+to+boost+strategic+ties+with+france+eu+and+belgium-newsid-n667602709?listname=newspaperLanding&topic=world&index=2&topicIndex=4&mode=pwa&action=click