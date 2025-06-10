Двое браконьеров задержаны с сетями и уловом на Иссык-Куле

Сотрудники туристическо-экологической милиции задержали двух браконьеров на побережье Иссык-Куля между селами Курмонту и Балбай Тюпского района. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, у жителей села Курмонту С.А. (1988 года рождения, ранее судимый) и Б.М. (1993 года рождения) изъяли надувную лодку, 400 метров синтетической сети, 12 особей сига-лудоги и 4 судака.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР ("Незаконная охота, рыболовство или иное использование животного мира"). Изъятая рыба передана в региональное управление экологического и технического надзора для установления видовой принадлежности и оценки ущерба.

Задержанные дали признательные показания и заявили о готовности впредь соблюдать законы и участвовать в охране природы.

Милиция призывает жителей и гостей Иссык-Кульской области соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о нарушениях по телефону 102.