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Двое браконьеров задержаны с сетями и уловом на Иссык-Куле

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Сотрудники туристическо-экологической милиции задержали двух браконьеров на побережье Иссык-Куля между селами Курмонту и Балбай Тюпского района. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, у жителей села Курмонту С.А. (1988 года рождения, ранее судимый) и Б.М. (1993 года рождения) изъяли надувную лодку, 400 метров синтетической сети, 12 особей сига-лудоги и 4 судака.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР ("Незаконная охота, рыболовство или иное использование животного мира"). Изъятая рыба передана в региональное управление экологического и технического надзора для установления видовой принадлежности и оценки ущерба.

Задержанные дали признательные показания и заявили о готовности впредь соблюдать законы и участвовать в охране природы.

Милиция призывает жителей и гостей Иссык-Кульской области соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о нарушениях по телефону 102.


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URL: https://www.vb.kg/446848
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство
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