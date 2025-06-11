В Тюпском районе задержали браконьеров с рыбой

На основании оперативной информации сотрудники уголовного розыска УВД Иссык-Кульской области совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД задержали на берегу озера жителя села Кутургу Тюпского района - гражданина Е.А., 1978 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При задержании у него был обнаружен полумешок незаконно выловленной рыбы, которую он перевозил, привязав к лошади. Всего изъято 21 особь рыбы вида "сиг лудога".

Также у его знакомого, гражданина Б.Д., 1987 года рождения, было изъято четыре мешка с синтетическими рыболовными сетями - всего 24 сети длиной по 100 метров каждая, общей протяжённостью 2400 метров.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений ОВД Тюпского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Материалы переданы в следственную службу УВД Иссык-Кульской области.

Подозреваемый Е.А. был водворён в ИВС на 48 часов. Ведётся следствие.

Кроме того, по другим аналогичным фактам приняты решения об уничтожении изъятых лодок и иных незаконно использованных средств. На основании соответствующих постановлений начат процесс их утилизации.