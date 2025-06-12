Нурбек Букуев завершил карьеру арбитра длиной в 25 лет

На церемонии награждения победителей чемпионата Кыргызстана по футзалу среди команд Суперлиги отметили уход в отставку опытного судьи Нурбека Букуева. Финальный четвёртый матч, проведённый 8 июня, стал для него последним в карьере, которая длилась 25 лет.

Ассоциация футзала Кыргызстана выразила благодарность Букуеву за многолетний вклад в развитие судейства и преданность профессии.

В финале Суперлиги-2025 встретились команды Art Blast Group и "Алай". Победу одержал "Алай" со счётом 1:0 благодаря голу Калдуубая Акматова. "Алай" выиграл серию 3:1 и стал чемпионом страны.

Команды "Кант" и "Нарын" признаны бронзовыми призёрами сезона без проведения матча за третье место.