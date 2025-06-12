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Стрелки из Кыргызстана выступают на Кубке мира в Мюнхене

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана по пулевой стрельбе принимает участие в Кубке мира среди взрослых, который проходит в немецком Мюнхене с 8 по 15 июня. На престижном международном турнире страну представляют как мужчины, так и женщины в дисциплинах пистолет и винтовка.

Среди женщин лучший результат показала Арууке Талантбекова, занявшая 28-е место из 167 участниц в квалификационном турнире с результатом 630.4 очка. Её выступление стало самым высоким среди кыргызстанских стрелков на этом этапе соревнований.

Айжан Эргешова также выступила в квалификации, заняв 125-е место с результатом 623.1 очка.

Среди мужчин, соревновавшихся в стрельбе из пневматического пистолета, результаты распределились следующим образом:

Аскат Токмоков - 73-е место (571 очко)

Имандос Бектенов - 74-е место (571 очко)

Мунарбек Мусаев - 121-е место (553 очка)

Анвар Ибраимов - 123-е место (552 очка)

Состав сборной Кыргызстана:

Пистолет: Имандос Бектенов, Аскат Токмоков, Анвар Ибраимов, Мунарбек Мусаев

Винтовка: Айжан Эргешова, Арууке Талантбекова

Тренерский штаб: Семакин Олександр Львович, Исмаилова Мэри Юсуповна, Исмаилов Тахир Шагитович

Кыргызстанские стрелки продолжают набираться международного опыта, демонстрируя уверенное выступление на соревнованиях мирового уровня.


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URL: https://www.vb.kg/446926
Теги:
Германия, спорт, стрельба, Кыргызстан
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