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В Джети-Огузе изъяли 1200 запрещённых сетей, оружие и сотни боеприпасов

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Милиция изъяла 1200 запрещённых синтетических рыболовных сетей, оружие и сотни боеприпасов в Джети-Огузском районе

УВД Иссык-Кульской области совместно с ОВД Джети-Огузского района провели серию неотложных обысков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, в ходе мероприятий выявлены факты незаконного вылова и сбыта рыбы, а также хранения огнестрельного оружия и боеприпасов у нескольких жителей района. В домах граждан изъяли нарезное и гладкоствольное оружие, патроны, рыболовные сети и крючки.

Среди изъятых предметов:

У жителя села Липенка (Н.Э., 2003 г.р.): нарезное оружие ТОЗ-8 без документов, гладкоствольное оружие калибра 16, 1200 метров синтетических рыболовных сетей и 3 рыболовных крючка.

У жителя села Барскоон (И.Б., 1973 г.р.): нарезное оружие ТОЗ, гладкоствольное оружие, 29 патронов калибра 28, боеприпасы в банках, 584 единицы боеприпасов, нарезное оружие марки СКС и 17 капканов.

Все изъятые предметы направлены на судебную экспертизу и признаны вещественными доказательствами.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/446936
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство
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