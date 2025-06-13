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На Иссык-Куле 822 гостевых дома не подключены к очистным сооружениям

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проведена инвентаризация рекреационных объектов Иссык-Кульской области.

Инспекторы Службы экологического и технического надзора Минприроды в усиленном режиме осуществляют контроль за соблюдением экологических требований. Особое внимание уделено объектам, не имеющим очистных сооружений. Гостевые дома, пансионаты и отели, не подключенные к системам очистки сточных вод, не будут допущены к функционированию.

Основные данные по объектам размещения в Иссык-Кульской области:

• Всего объектов - 1198, в том числе:

o Пансионаты - 165

o Отели - 64

o Гостевые дома - 932

o Юртовые городки - 37

• Наличие очистных сооружений:

o Установлены у 180 объектов, плюс 5 централизованных систем - всего 185 очистных систем

o К ним подключены 196 объектов

o 822 гостевых дома используют септики и не подключены к очистным сооружениям

Проверка готовности к сезону:

• Выдано 602 плановых задания

• Поступило 285 заявлений на получение паспортов готовности

• Выдано 87 актов готовности, из них:

o 74 - соответствуют экологическим требованиям

o 13 - признаны неподготовленными

• Аппаратом Полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области выдано 7 паспортов готовности


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URL: https://www.vb.kg/446956
Теги:
Иссык-Кульская область
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