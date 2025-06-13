На Иссык-Куле 822 гостевых дома не подключены к очистным сооружениям

Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проведена инвентаризация рекреационных объектов Иссык-Кульской области.
Инспекторы Службы экологического и технического надзора Минприроды в усиленном режиме осуществляют контроль за соблюдением экологических требований. Особое внимание уделено объектам, не имеющим очистных сооружений. Гостевые дома, пансионаты и отели, не подключенные к системам очистки сточных вод, не будут допущены к функционированию.
Основные данные по объектам размещения в Иссык-Кульской области:
• Всего объектов - 1198, в том числе:
o Пансионаты - 165
o Отели - 64
o Гостевые дома - 932
o Юртовые городки - 37
• Наличие очистных сооружений:
o Установлены у 180 объектов, плюс 5 централизованных систем - всего 185 очистных систем
o К ним подключены 196 объектов
o 822 гостевых дома используют септики и не подключены к очистным сооружениям
Проверка готовности к сезону:
• Выдано 602 плановых задания
• Поступило 285 заявлений на получение паспортов готовности
• Выдано 87 актов готовности, из них:
o 74 - соответствуют экологическим требованиям
o 13 - признаны неподготовленными
• Аппаратом Полномочного представителя Президента в Иссык-Кульской области выдано 7 паспортов готовности