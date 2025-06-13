Погода
$ 87.21 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

ГКНБ задержаны работники ГУ "Кызмат"

178  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР установлена группа лиц из числа работников ГУ "Кызмат" и гражданских лиц, занимающихся посредническими услугами, которые в целях личного обогащения занимались денежными поборами с иностранных граждан за оформление документов на получение гражданства Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, граждане КР М.Д.М., А.Э.А., М.З.А. и С.к.С. устанавливали контакты с иностранными гражданами и предлагали свои услуги по оформлению гражданства Кыргызской Республики. За это они требовали и получали денежные средства в размере от 10 тысяч долларов США.

В результате проведенных мероприятий при передаче денежных средств в размере 10 тысяч долларов США указанные лица были задержаны и водворены в Учреждение Nº21 ГСИН КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия для установления других участников схемы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446971
Теги:
ГКНБ, задержание, гражданство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  