Кыргызстанец Руслан Маджинов возглавил сборную Египта по вольной борьбе

Бывший главный тренер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Руслан Маджинов продолжит свою карьеру в Египте. Как сообщает topsport_official, он подписал трёхлетний контракт с Федерацией борьбы Египта.

Маджинов будет готовить египетскую национальную сборную к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По условиям соглашения, его годовая зарплата составит 100 тысяч долларов США.

Руслан Маджинов считается одним из ведущих специалистов в кыргызской борьбе. Под его руководством спортсмены неоднократно добивались успехов на чемпионатах мира и Азии. Его назначение - серьёзное усиление для египетской команды в преддверии Олимпиады.