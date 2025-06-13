Погода
$ 87.21 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

Кыргызстанец Руслан Маджинов возглавил сборную Египта по вольной борьбе

127  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший главный тренер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Руслан Маджинов продолжит свою карьеру в Египте. Как сообщает topsport_official, он подписал трёхлетний контракт с Федерацией борьбы Египта.

Маджинов будет готовить египетскую национальную сборную к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. По условиям соглашения, его годовая зарплата составит 100 тысяч долларов США.

Руслан Маджинов считается одним из ведущих специалистов в кыргызской борьбе. Под его руководством спортсмены неоднократно добивались успехов на чемпионатах мира и Азии. Его назначение - серьёзное усиление для египетской команды в преддверии Олимпиады.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446974
Теги:
вольная борьба, Египет, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  