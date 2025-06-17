Сотрудников Патрульной службы Бишкека подозревают во взяточничестве

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Управления патрульной службы милиции по ГУВД города Бишкек, сообщает пресс-служба ГП КР.

Как сообщили в надзорном органе, по итогам совместной проверки с СВР МВД КР установлено, что 15 февраля 2025 года патрульные, выявив водителя в состоянии наркотического опьянения, не приняли предусмотренные законом меры. Водитель не был отстранён от управления, а его автомобиль - не водворён на штрафную стоянку.

Вместо этого милиционеры вымогали у правонарушителя деньги за непринятие законных мер. В результате ими была получена взятка в размере 34 тысяч сомов, часть которой перечислили на личный банковский счёт одного из инспекторов.

Спустя два дня - 17 февраля - тот же водитель, почувствовав безнаказанность, вновь сел за руль того же автомобиля, теперь уже в состоянии алкогольного опьянения. На территории Чуйской области он был задержан сотрудниками ОВД Московского района, а машина помещена на штрафстоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 337 (злоупотребление должностным положением) и п. 1 ч. 2 ст. 342 (получение взятки за незаконные действия или бездействие) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время проводятся следственные действия.