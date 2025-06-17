ГКНБ: ущерб от незаконной сделки с гостиницей "Ак-Сай" в Бишкеке возмещен

ГКНБ КР в результате проводимой работы по возврату незаконно выведенных из государственной собственности объектов социальной инфраструктуры выявил нарушения законодательства Кыргызской Республики при приватизации гостиницы "Ак-Сай", расположенной в городе Бишкек.

Согласно распоряжению Президента КР, в 1996 году гостиница была передана на баланс Республиканской ассоциации свободных фермеров и сельских предпринимателей "Дыйкан-Ордо". В 2004 году мэрия Бишкека предоставила прилегающий земельный участок площадью 0,325 га во временное пользование сроком на 49 лет.

Однако в 2005 году бывший председатель правления ассоциации "Дыйкан-Ордо" И.Р.А., превышая свои полномочия и действуя в корыстных целях, с нарушением установленного порядка продал гостиницу "Ак-Сай" с прилегающей территорией гражданину С.Э.А. за 1 млн сомов.

В настоящее время на этом участке ведется строительство многоэтажного жилого дома, находящегося на завершающей стадии. Согласно заключению независимой экспертизы, размер причиненного государству ущерба составляет 170 млн 554 тыс. сомов.

В ходе проверочных мероприятий и разъяснительной работы, проведённой ГКНБ КР, дольщики строящегося дома признали факт нарушений при приватизации земельного участка. В качестве добровольного возмещения ущерба они передали в пользу государства 9 квартир и коммерческое помещение площадью 300 кв. м в строящемся доме.