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В Чоң-Сары-Ой изъяли лодку, сети и марихуану при обыске браконьеров

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В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОВД выявили факты браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в селе Чоң-Сары-Ой прошли обыски у пяти подозреваемых. В результате изъяты 181 особь рыбы, девять удочек, четыре рыболовные сети, моторная лодка "Аква Оптима 200", четыре лодочных мотора, два деревянных весла, подводная сеть, а также тир с оптическим прицелом и вещество с характерным запахом, предположительно марихуана.

Все изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства. Назначены судебные экспертизы. Изъятая рыба передана в Иссык-Кульское управление экологического и технического надзора для оценки ущерба.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/447268
Теги:
Иссык-Кульская область, наркотики, браконьерство, милиция
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