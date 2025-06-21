В Чоң-Сары-Ой изъяли лодку, сети и марихуану при обыске браконьеров

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ОВД выявили факты браконьерства. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в селе Чоң-Сары-Ой прошли обыски у пяти подозреваемых. В результате изъяты 181 особь рыбы, девять удочек, четыре рыболовные сети, моторная лодка "Аква Оптима 200", четыре лодочных мотора, два деревянных весла, подводная сеть, а также тир с оптическим прицелом и вещество с характерным запахом, предположительно марихуана.

Все изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства. Назначены судебные экспертизы. Изъятая рыба передана в Иссык-Кульское управление экологического и технического надзора для оценки ущерба.

Следствие продолжается.