"Если в КР муссируется языковой вопрос, значит, это нужно внешним силам"

Языковой вопрос в Кыргызстане, как правило, раскачивают внешние силы. Такое мнение во время круглого стола: "Штрафовать или развивать: законодательные механизмы сбалансированной языковой политики Кыргызстана" озвучил советник министра обороны, экс первый замминистра обороны КР, кандидат философских наук Мурат Бейшенов.

"Я считаю, что сегодня вопрос сохранения кыргызского языка не стоит во главе угла, он однозначно политизированный, и мы прекрасно знаем, откуда ветер дует. Это англосаксонская концепция, нацеленная на то, чтобы "отбить" Кыргызстан от России. Наши страны – союзники, и определенные силы заинтересованы внести раскол в эти отношения, а, учитывая, что языковой и национальный – это очень тонкие и уязвимые вопросы, через них проще всего внести раздор. Сегодня ничто не мешает развиваться кыргызскому языку. Но процесс развития любого языка должен идти естественным путем, а не путем давления и угроз. В Ирландии нет своего языка, они говорят на английском. И что они потеряли свои традиции? Нет. При этом у них ВВП в 15 раз выше, чем у нас", - подчеркнул спикер.

Он также обратил внимание, что закон о государственном языке является конституционным, потому что затрагивает права граждан: "А это значит, что серьезные поправки, вносимые в такой закон должны рассматриваться не в Жогорку Кенеше, а на референдуме. Мы не должны молчать, надо собрать подписи и говорить об этом".

"А если мы будем вводить штрафы за незнание государственного языка, то тогда надо туристов сразу на таможне штрафовать", - с иронией добавил Бейшенов.

Как отметил эксперт по международным отношениям Данияр Садыков, вытеснить русский язык из системы общественно-политических отношений в Кыргызстане достаточно просто, однако, это принесет больше вреда, чем пользы. По его наблюдениям, языковой вопрос в Кыргызстане поднимается, как правило, накануне крупных политических событий – "чтобы отвлечь внимание или объединить какие-то массы". При этом он поддержал мысль о том, что данный процесс может модерироваться извне.

"Возможно это политика наших "друзей", направленная на то, чтобы ввести в заблуждение единственные две страны, с которыми Кыргызстан имеет союзнические отношения – Россию и Казахстан. А союзнические отношения определяют обязательства и ответственность друг перед другом, а как они развиваются – это дело властей. Поэтому я бы хотел подписаться под тем, что ни в коем случае нельзя ущемлять официальный язык, необходимо его поддерживать и развивать наравне с государственным языком".

Он привел слова Чингиза Айтматова: "Родной язык – это душа народа, потеряв язык, теряешь народ", подчеркнув, что сегодня эти слова звучат не просто как напоминание, но и как призыв не только сохранять родной язык, но и понимать его истинную ценность: "Кыргызский язык – это наш государственный символ, наша идентичность, память поколений, и его утрата – это утрата души народа. Но сегодня не стоит вопрос об утрате кыргызского языка – он есть, он существует, другое дело – надо повышать его грамотность. Чингиз Айтматов, как человек с иным мышлением, никогда не противопоставлял кыргызский другим языкам. Он понимал, что культура сильна не в изоляции, а в открытости и гармонии".

Официальный статус русского языка закреплен в Основном законе Кыргызстана, о чем напомнил законодателям и президент Садыр Жапаров, подчеркнув, что оба языка нужны, чтобы сохранять и внутреннюю стабильность, и внешние связи, поэтому новый закон о госязыке не должен ущемлять роль русского языка.

"Мы все знаем, что для нашего общества русский язык – это мост к науке, образованию, диалогу. Мы через русский язык выходим в пространство Евразии, взаимодействуя не только с Россией или в рамках региональных объединений, но и в рамках ООН. С 1946 года русский язык – один из шести официальных языков Организации объединенных наций, а с 1968 года – ее рабочий язык. Это значит, что все материалы ООН – резолюции, доклады и т.д. готовятся, на русском языке в том числе", - добавил Д. Сыдыков.

В свою очередь директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков рассказал о том, что бурная дискуссия, развернувшаяся в Кыргызстане вокруг языкового вопроса, привлекла повышенное внимание и в зарубежных странах: "Мне пришлось в последние месяцы активно комментировать эти вопросы различным СМИ, как из Кыргызстана, так и из других стран. На днях было интервью для американской телекомпании. Это говорит о том, что наша языковая повестка вызывает большой интерес даже за рубежом".

По словам эксперта, с темой противопоставления государственного и официального языков я столкнулся еще в 1997 году, будучи журналистом.

"Я присутствовал на обсуждении законопроекта по официальному языку, где противники документа говорили о том, что от принятия данного закона пострадает кыргызский язык, мол, его будут меньше изучать. В свою очередь сторонники объясняли свою позицию тем, что Швейцария, как и Кыргызстан, тоже горная страна, но там четыре официальных языка, что никак не мешает развитию и процветанию государства. Также приводились примеры Грузии и Молдовы, которые пошли по пути моноязычия, но вряд ли выиграли от этого", - отметил спикер.

Он напомнил, что не так давно правоохранительные органы пресекли деятельность "народных инспекторов", которые пытались срывать русскоязычные таблички, используемые компаниями в сфере услуг.

"Я думаю, что руководство страны понимает, что в стране, которая позиционирует себя страной туризма, зарабатывая на этой сфере около одного миллиарда долларов в год, такие вещи недопустимы. Россия находится в тройке лидеров по количеству туристов, приезжающих в нашу республику. При этом сами туристы не раз отмечали, что чувствуют себя в нашей стране более комфортно, учитывая, что в отличие от соседних республик, в Кыргызстане гораздо больше контента на русском языке", - поделился мнением И. Шестаков.

По его словам, нельзя не учитывать и социальный запрос на сохранение русского языка в республике: "В 2016-2017 годах мы проводили круглые столы по вопросам русского языка в Оше, где директора школ рассказывали, что русскоязычные классы в учебных заведениях были переполнены – в них обучались по 70 человек вместо 30-35 человек, на которых они рассчитаны. Не стоит забывать и о том, что русский является рабочим языком в рамках интеграционных объединений, а также на уровне двусторонних контактов. Например, когда подписывался исторический документ о кыргызско-таджикской границе, президенты и Кыргызстана, и Таджикистана говорили именно на русском языке".

Он также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны Нацкомиссии по госязыку на вопрос турецкой инициативы по переходу на тюркский алфавит и далее на тюркский, а по факту, турецкий язык.

"В прошлом году в Бишкеке проходил саммит ОТГ, в рамках которого турецкий президент усиленно лоббировал вопрос о внедрении тюркского алфавита, что по факту приведет к постепенной утрате кыргызского языка, однако по этому вопросу Нацкомиссия почему-то промолчала. Получается, что их задача только в том и заключается, чтобы вытеснить официальный язык, освободив место для латиницы, составляющей основу турецкого языка, который Эрдоган мечтает видеть в качестве основного языка на пространстве тюркского мира", - добавил И. Шестаков.

Как отметил в свою очередь эксперт по экономике и госуправлению, д.э.н. доцент Алмаз Насыров, исходя из объективной ситуации, можно констатировать, что репрессивный метод позитивных результатов в развитии государственного языка не даст.

"Необходимо привить любовь к языку, чтобы население его приняло, но не в ущерб другим языкам. Сегодня, как и в советское время, никто не ограничивает развитие государственного языка, который является ключевым звеном системы коммуникации, которая позволяет передавать ценности нации. Но вместе с тем наше общество стремится владеть и русским языком. Мы хотим строить атомные электростанции, но для этого нужен понятный всем технологический язык. Сегодня альтернативы языку Пушкина мы не нашли. Несмотря на то, что имеют место попытки внедрять другие языки, на английском и китайском у нас основное население не заговорило. Хотя мы живем в эпоху цифровых технологий и развития ИИ, и это требует от нас знания, в том числе, английского языка. И с этой точки зрения в стране должна формироваться лингвистическая среда, которая позволила бы языкам взаимно обогащаться", - поделился мнением спикер.

При этом он подчеркнул, что язык должен развиваться гармонично. Но ни в коем случае он не должен быть инструментом для решения каких-то политических вопросов.

"Масштабных исследований по госязыку в постсоветский период в нашей стране не проводилось. Были отдельные точечные мероприятия в рамках той или иной программы, которые были обусловлены определенными процессами в республике. Это говорит о том, что системной работы по развитию языка в стране не велось и не ведется. Отсюда и последствия – язык воспринимается как система насаждения и не в полной мере понятен и привлекателен для представителей многих этносов. Тем более, что в тех же школах используется агрессивная методика преподавания государственного языка, которая пугает детей", - добавил А. Насыров.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".