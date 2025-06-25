"Наполи" готов отдать Осимхена за Нуньеса, Кьеза и 20 млн евро

"Ливерпуль" ведёт активные переговоры с "Наполи" по поводу перехода нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Как сообщает AreaNapoli, итальянский клуб готов отпустить своего лидера, но лишь при условии масштабного обмена: в сделку должны быть включены Дарвин Нуньес, Федерико Кьеза и доплата в размере €20 миллионов.

Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен активировать прописанную в контракте Осимхена сумму выкупа в €75 миллионов. Вместо этого рассматривается альтернатива - сложный, но потенциально выгодный обмен.

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Дарвин Нуньес уже дал своё предварительное согласие на переход в "Наполи", что приближает стороны к возможной сделке.

Однако "Ливерпуль" не единственный претендент на нигерийского форварда. Интерес к игроку проявляют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и саудовский "Аль-Хиляль", который, по данным СМИ, готов предложить Осимхену контракт на €50 миллионов в год после возвращения футболиста из отпуска.

В свою очередь, сам Виктор Осимхен подтвердил, что интерес к нему действительно существует. В интервью YouTube-блогеру Daddy Freeze он заявил:

"Когда заканчивается сезон и открывается трансферное окно - это нормально, что появляются клубы, которые хотят тебя подписать. Сейчас я просто отдыхаю, вспоминаю прошлый сезон и пересматриваю свои голы и ошибки".

Пока будущее Осимхена остаётся неопределённым, "Арсенал" уже переключился на альтернативные цели - Виктора Гёкереша и Беньямина Шешко, и, по сообщениям португальских СМИ, готовит новое предложение за шведского форварда.