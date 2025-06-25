Погода
$ 87.19 - 87.51
€ 100.10 - 101.10

"Наполи" готов отдать Осимхена за Нуньеса, Кьеза и 20 млн евро

64  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Ливерпуль" ведёт активные переговоры с "Наполи" по поводу перехода нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Как сообщает AreaNapoli, итальянский клуб готов отпустить своего лидера, но лишь при условии масштабного обмена: в сделку должны быть включены Дарвин Нуньес, Федерико Кьеза и доплата в размере €20 миллионов.

Ранее сообщалось, что английский клуб не намерен активировать прописанную в контракте Осимхена сумму выкупа в €75 миллионов. Вместо этого рассматривается альтернатива - сложный, но потенциально выгодный обмен.

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Дарвин Нуньес уже дал своё предварительное согласие на переход в "Наполи", что приближает стороны к возможной сделке.

Однако "Ливерпуль" не единственный претендент на нигерийского форварда. Интерес к игроку проявляют "Челси", "Манчестер Юнайтед" и саудовский "Аль-Хиляль", который, по данным СМИ, готов предложить Осимхену контракт на €50 миллионов в год после возвращения футболиста из отпуска.

В свою очередь, сам Виктор Осимхен подтвердил, что интерес к нему действительно существует. В интервью YouTube-блогеру Daddy Freeze он заявил:

"Когда заканчивается сезон и открывается трансферное окно - это нормально, что появляются клубы, которые хотят тебя подписать. Сейчас я просто отдыхаю, вспоминаю прошлый сезон и пересматриваю свои голы и ошибки".

Пока будущее Осимхена остаётся неопределённым, "Арсенал" уже переключился на альтернативные цели - Виктора Гёкереша и Беньямина Шешко, и, по сообщениям португальских СМИ, готовит новое предложение за шведского форварда.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447420
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  