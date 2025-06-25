В Кыргызстане усиливаются меры по защите культурного наследия

В Кыргызстане принят закон, который меняет правила охраны историко-культурного наследия. Поправки в Закон "Об охране и использовании историко-культурного наследия" уже одобрены Жогорку Кенешем в трех чтениях. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

"Ранее процедура археологических обследований сопровождалась бюрократическими сложностями. Отсутствовал чёткий перечень территорий с высоким риском обнаружения памятников. Кроме того, не был установлен единый порядок регистрации и контроля работы археологов. Взаимодействие между госорганами было слабо скоординировано. Всё это приводило к задержкам и усложняло реализацию строительных и земельных проектов.

Изменения в законе направлены на упрощение и ускорение процедуры археологических обследований при строительстве, дорожных и земельных работах, а также при освоении целинных земель и разработке карьеров, особенно на этапе инженерно-изыскательских работ и трансформации земельных участков.

Теперь компетентный орган формирует и утверждает перечень территорий с высоким риском обнаружения памятников. На таких территориях проведение археологического обследования является обязательным.

Организации, ведущие строительство, дорожные работы, занимающиеся трансформацией земли или другими работами обязаны проводить археологические обследования за свой счёт и согласовывать их с компетентным органом.

Если в ходе таких работ обнаруживаются объекты культурного наследия, работы приостанавливаются или могут быть полностью запрещены - ради их сохранения.

Для территорий, которые не включены в этот перечень, проведение археологического обследования не требуется, что значительно упрощает и ускоряет процесс освоения земель в таких местах.

Изменения коснулись и порядка ведения археологических раскопок. Теперь археологические работы разрешены только при наличии специального разрешения - "Открытого листа", выдаваемого компетентным органом вместо Института истории. Для археологов вводится чёткий порядок регистрации, отчётности и ответственности".