На озере Сон-куль проводятся рейды по борьбе с браконьерством

Сотрудники Сон-Кульского филиала ГП "Кыргызрыбхоз" совместно с представителями экотехинспекции Нарынской области и города Бишкек проводят регулярные рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства на озере Сон-Куль.

В результате последних мероприятий из водоёма были изъяты синтетические рыболовные сети общей протяжённостью 3700 метров. Все запрещённые орудия лова были уничтожены в установленном порядке.

Рейдовые мероприятия будут продолжены в целях сохранения водных биоресурсов и обеспечения исполнения природоохранного законодательства.