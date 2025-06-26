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На озере Сон-куль проводятся рейды по борьбе с браконьерством

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- Светлана Лаптева
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Сотрудники Сон-Кульского филиала ГП "Кыргызрыбхоз" совместно с представителями экотехинспекции Нарынской области и города Бишкек проводят регулярные рейды по выявлению и пресечению фактов браконьерства на озере Сон-Куль.

В результате последних мероприятий из водоёма были изъяты синтетические рыболовные сети общей протяжённостью 3700 метров. Все запрещённые орудия лова были уничтожены в установленном порядке.

Рейдовые мероприятия будут продолжены в целях сохранения водных биоресурсов и обеспечения исполнения природоохранного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/447447
Теги:
рейд, браконьерство, Кыргызстан
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