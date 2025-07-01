В Бишкеке стартовал проект "Театральный менеджмент"

В Чуйском областном музыкально-драматическом и сатирическом театре имени. Шаршена Термечикова начала свою работу программа повышения квалификации под названием "Театральный менеджмент", организованная для директоров театров, менеджеров и продюсеров в сфере исполнительского искусства.

Мероприятие открыл заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Тимурлан Ажымалиев. В своём выступлении он отметил, что для министерства приоритетными направлениями являются эффективное управление театральными учреждениями, обеспечение их финансовой устойчивости, развитие взаимодействия с аудиторией и подготовка новых творческих руководителей, способных мыслить современно.

В рамках программы лекции проводят преподаватели Российского института театрального искусства (ГИТИС) - Ольга Чембаева и Евгения Кузнецова.

Программа проходит в очном формате, включает 72 академических часа и направлена на расширение знаний по вопросам организации и управления творческой, производственной и финансовой деятельностью театральных учреждений.

По итогам обучения и успешной итоговой аттестации участникам будет выдано удостоверение установленного образца о повышении квалификации.

Учебная программа охватывает следующие ключевые темы:

• Репертуарная политика и стратегическое планирование в театре;

• Маркетинг и реклама, продвижение театральных проектов через SMM;

• Фестивальный и проектный менеджмент: от разработки концепции до системы взаимодействия с аудиторией;

• Финансовый менеджмент и управленческий учёт;

• Планирование творческо-производственной деятельности в театре;

• Авторское право.

Данная программа является важным шагом на пути повышения профессионального мастерства театральных руководителей, повышения эффективности работы культурных учреждений и укрепления кадрового потенциала в сфере культуры.

Программа повышения квалификации реализуется в рамках культурного сотрудничества между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и Российским институтом театрального искусства - ГИТИС.