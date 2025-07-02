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У кыргызских женщин повышен гормон стресса

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- Нина Ничипорова
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Такое суждение прозвучало на прошедшем ХV научно-практическом форуме "Эне жана бала" в докладе "Право на репродуктивное здоровье у женщин от менархе, до и после менопаузы" заведующего кафедрой клинических дисциплин Бишкекского международного медицинского института, главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава КР, доктора медицинских наук, профессора Арсена Аскерова.

Как отметил профессор Аскеров, периоды жизни женщины и знание этих этапов от менархе (первой менструации), до и после менопаузы определяют возможности и направленность медицинской услуги. Стресс является одним из самых распространенных, но недооцененных факторов риска женскому здоровью. Симптомы стресса могут быть множественными и затрагивать все системы организма. Клинический опыт кыргызских специалистов свидетельствует о том, что у женщин повышен гормон стресса кортизол и наблюдается дефицит прогестерона, гормона, который играет важную роль в репродуктивном здоровье, при беременности и общем состоянии организма.

Недостаток дофамина, который иначе еще называют "гормоном счастья", приводит к снижению либидо, депрессии, к сложностям с концентрацией, апатии, пессимизму и унынию. А недостаток мелатонина, который получил неофициальное название "гормон сна", вызывает беспокойный сон, бессонницу, плохую адаптацию к смене часовых поясов. В период менопаузы у женщин наблюдаются трудности с памятью, восприятием, записью и запоминанием некоторых слов, имён, историй, цифр, с поддержанием хода мыслей и отвлекаемостью, с трудным переключением между задачами.

Среди краткосрочных целей поддержания здоровья женщины в пред и постменопаузе - улучшение качества жизни для работоспособности, настроения, самооценки и сексуальности за счёт снижения возомоторных симптомов, улучшения сна, повышения концентрации внимания, облегчения депрессии, улучшения внешности, снижения мышечных и суставных болей. Из долгосрочных целей - повышение продолжительности жизни за счет снижения рисков, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, остеопороз, деменция, снижение смертности и др.

Арсен Аскеров советует женщинам посещать врача акушера-гинеколога не реже одного раза в год. Это позволит диагностировать заболевания на ранних стадиях. А также проходить скрининги на предрасположенность к онкозаболеваниям, которые периодически проводит Минздрав. Поскольку, как известно, предотвращение заболеваний обходится намного дешевле их лечения. А главное – ранняя диагностика недуга, а, стало быть, оказание помощи на ранних стадиях болезни в случае ее выявления, напрямую влияют на продолжительность и качество жизни женщин.

Елена Баялинова, медиаэксперт по вопросам здравоохранения


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URL: https://www.vb.kg/447660
Теги:
форум, здоровье, врачи, женщины
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