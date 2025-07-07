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Активисты и чиновники обсудили проблемы инклюзии, алиментов и пробации

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В Кыргызстане были представлены аналитические материалы по правам человека и социальной справедливости в рамках проекта "Мониторинг юстиции". Мероприятие состоялось в Институте нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции КР и объединило представителей государственных органов, гражданского общества, аналитиков и экспертов из регионов. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза.

Аналитические записки, подготовленные по итогам годовой исследовательской работы, охватывают следующие направления:

- инклюзивность и доступная среда для лиц с инвалидностью,

- зелёные навыки и трудовая миграция,

- доступность школ в Караколе для людей с инвалидностью,

- гендерная безопасность и реализация Резолюции СБ ООН 1325,

- эффективность социального контракта в Таласской области,

- права женщин в системе пробации,

- алименты как механизм защиты детей: проблемы, статистика, анализ практик и рекомендации.

Исследования проводились с применением полевого мониторинга, глубинных интервью, фокус-групп и экспертных опросов. Документы отражают реальные потребности различных групп населения и основаны на независимой аналитике.

Проект "Мониторинг юстиции" стал платформой для устойчивого диалога между гражданским обществом и государственными структурами, способствуя обмену знаниями и участию в формировании государственных решений.

В мероприятии приняли участие представители: Министерства юстиции КР, Института нормотворчества и верховенства права МЮ КР, Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, Министерства экономики и коммерции КР, Министерства просвещения КР, Министерства науки, высшего образования и инноваций КР, Жогорку Кенеша и др.


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URL: https://www.vb.kg/447744
Теги:
Министерство юстиции, Европейский союз, Кыргызстан, женщины
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