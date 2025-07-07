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Постарайтесь не перегружать себя делами. Гороскоп с 7 по 13 июля

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В первой половине недели Луна будет расти, что благоприятствует запуску новых проектов и реализации возникших идей. Откладывать на вторую половину июля старт новых проектов не стоит, поскольку Меркурий с 18 июля перейдёт в ретроградное движение. Так что самое время заниматься срочными делами, оформлением документов, поставкой товара, отправкой посылок, заказами товаров с доставкой. Можно заказывать изготовление мебели, а также приступать к ремонту или строительству. В ночь с 10 на 11 июля – Полнолуние. В Бишкеке Полнолуние наступит 11 июля в 2 часа 36 минуты. Постарайтесь не перегружать себя делами, встречами и поездками. Возможно переутомление и раздражительность в общении.

Овен – домочадцы внесут лепту в организацию отдыха, помогут преобразить дом, участвуя в генеральной уборке или непродолжительном ремонте. Поделитесь своими тревогами с близкими людьми. Они предостерегут от эмоциональных поступков, которые способны испортить отношения с коллегами и деловыми партнёрами. Чувство тревоги по-прежнему будет подталкивать к переменам, которые в итоге окажутся разрушительными. Поездки, особенно дальние, способны усложнить ситуацию. Воздержитесь от глобальных преобразований.

Телец – деловое общение сложится продуктивно, а встречи с друзьями и родственниками внесут приятное разнообразие в монотонные будни. Обменявшись полезной информацией, обсудив проекты, принимайте заманчивые предложения и отправляйтесь в летние путешествия. Деньги и прочие материальные ценности держите под особым контролем. Велик риск просчётов, а также потерь. Вложения денег в совместные дела по-прежнему рискованны.

Близнецы – вас попытаются втянуть в конфликт с руководством, предлагая совместно выступить с заявлением. Силы окажутся неравными, и пустяковая причина станет поводом для длительной тяжбы. Кое-кто мечтает рассорить вас с влиятельными людьми и не поддавшись на манипуляции, вы окажетесь победителем. Выдержав давление, и не вступив в противостояние с руководством, вы сумеете отстоять свои интересы, получив поддержку в важных вопросах, что положительно отразится на доходах.

Рак – обмен сообщениями с новыми и давними знакомыми натолкнёт на интересные мысли. Вы сумеете устроить летний отдых с вечеринками и свиданиями, а также придать импульс зависшим делам. Положительно решится вопрос с дальнейшим обучением. От значительных успехов не теряйте головы. Поспешность и неосмотрительность могут привести к травмам и происшествиям. На работе происходят перемены, исход которых сложно предугадать, а потому не спешите с выводами.

Лев – шумные вечеринки, покупки и деловая активность создадут много суеты, приведут к растратам и разочарованию. Поддаваясь на эмоциональные порывы, вы допустите немало ошибок, исправить которые будет нелегко. Освободившись от информационного шума и побыв в тишине, вы не только морально отдохнёте, но и поймёте, кто и с какими целями пытается вами манипулировать. Принятые в спокойной обстановке решения сохранят деньги и ваше здоровье.

Дева – спор с домочадцами и деловыми партнёрами может принять неожиданный, но неприятный поворот. Возникшее соперничество перерастёт в сведение счётов, которое рискует растянуться на длительное время. Остановить опасное развитие событий смогут коллеги и друзья семьи. Предложенные идеи положат начало интересному проекту, а также увлекательному летнему отдыху. Проводя время вместе с домочадцами, но вне дома, вы избежите опасных столкновений.

Весы - общение с влиятельными людьми и посещение различных инстанций окажется своевременным. Вы получите ценную информацию, решите вопросы с получением документов, а возможно и продвинетесь по карьерной лестнице, либо решите вопрос с трудоустройством. Поездки и перепалка в соцсетях способны отвлечь внимание, доставив немало хлопот. Возникшие ссоры окажутся серьёзнее, чем вы думали, а выезд на природу вряд ли доставит удовольствие, лишив возможности для встречи с нужными людьми.

Скорпион – при благоприятном стечении обстоятельств сложатся поездки, а также интересные встречи и полезные знакомства. Оставьте до лучших времён покупки и коммерческие начинания. Пополняйте багаж знаний, участвуйте в деловых и творческих мероприятиях и улучите момент для летнего отдыха. Вы очаруете своим обаянием человека, с которым бы хотели завести роман и возникшие отношения в скором времени перерастут в длительные отношения.

Стрелец – можно в очередной раз столкнутся в споре с домочадцами, испортив в этот раз отношения надолго. А можно по-иному распорядиться временем и приложить все свои силы для пополнения казны. Ваши усилия увенчаются успехом. Часть из полученных денег направьте на обновление гардероба и улучшение жилищных условий, а другую часть оставьте в качестве накоплений. Финансовые резервы, созданные сейчас, пригодятся в скором времени.

Козерог – предложения друзей и деловых партнёров помогут избавиться от навязчивых мыслей и депрессии. Деловые встречи пойдут на пользу, хотя финансовая отдача от полученных предложений и будет получена позже. Затеи друзей поднимут настроение заполнив вакуум общения позитивом. Поездки в целом пройдут неплохо, но меры предосторожности не помещают. Игнорируя установленные правила, вы рискуете здоровьем.

Водолей – вложения денег в совместные проекты пока остаются рискованными и могут привести не только к финансовым трудностям, но и к осложнению отношений с людьми из вашего окружения. Сосредоточьте силы и внимание на полученной работе. Она станет источником реальных доходов, что позволит пополнить финансовые резервы и в скором времени совершить важные покупки. Давать или брать деньги в долг пока не желательно, поскольку с возвратом могут возникнуть сложности.

Рыбы – оригинальные идеи пойдут на пользу делам, творческим проектам и отдыху. Уверенно претворяя в жизнь задуманное, вы вдохновите друзей, деловых партнёров и они без долгих раздумий присоединяться к вашим начинаниям. Ярко пройдёт непродолжительный летний отдых, что оживит личную жизнь. Сталкиваться в спорах с руководством пока небезопасно. Ваша настойчивость и эмоции навредят не только карьере, но и репутации. Могут возникнуть проблемы с оформлением документов.

Астролог Андрей Рязанцев


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