Сын Камчыбека Ташиева пополнил состав "Мурас Юнайтед"

Футбольный клуб "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада объявил о новых трансферах в летнее окно. Одним из ключевых приобретений стал 20-летний защитник Эмир-Хан Кыдыршаев - капитан молодежной сборной Кыргызстана и сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Ранее Кыдыршаев находился в составе словацкого клуба "Тренчин", но не провел за него ни одного официального матча. Теперь он продолжит карьеру в кыргызстанской Премьер-лиге.

Кроме него, к команде присоединились Ислам Юнусов и Темирлан Самат уулу из "Дордоя", а также Нурбол Бактыбеков из "Кыргызалтына".

После первого круга сезона "Мурас Юнайтед" уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя - "Барс" - на четыре очка. Также клуб пробился в полуфинал Кубка Кыргызстана.

12 августа "Мурас Юнайтед" дебютирует на международной арене - в квалификации Лиги вызова АФК команда сыграет в гостях против "Абахани Лимитед" из Бангладеш.