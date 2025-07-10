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Чынгызхан Сагыналиев завоевал бронзу на Кубке Европы по дзюдо

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский дзюдоист Чынгызхан Сагыналиев стал бронзовым призёром этапа Кубка Европы, который прошёл 5–6 июля в Таллине (Эстония). Об этом сообщает Prosports.kz.

Сагыналиев выступал в весовой категории до 81 кг, где участвовали 38 спортсменов. Он успешно прошёл 1/16 финала, победив представителя Германии, а затем одолел соперника из Чехии. В четвертьфинале кыргызстанец уступил израильскому дзюдоисту, но продолжил борьбу за бронзу через утешительный турнир. Там он победил спортсмена из Нидерландов, а затем оказался сильнее испанца в поединке за 3-е место.

Также в составе сборной Кыргызстана на турнире выступили:

Ханболот Ырысбеков (до 66 кг) - 7-е место;

Данияр Мелисов (до 90 кг) - 7-е место;

Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 кг) - 5-е место.

Успешное выступление кыргызстанцев подтверждает рост уровня дзюдо в стране и на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/447901
Теги:
дзюдо, Эстония, Кыргызстан
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