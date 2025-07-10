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Камчыбек Ташиев открыл заседание глав пограничных служб ШОС в Кыргызстане

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- Карыпбай кызы Толгонай
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10 июля в Бишкеке открылось XI заседание руководителей пограничных служб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев.

Он подчеркнул, что на фоне растущих геополитических рисков странам ШОС необходимо выстраивать более тесное взаимодействие в сфере охраны границ. Среди ключевых вызовов он назвал рост незаконной миграции, активное использование беспилотников, цифровую трансформацию угроз и информационные атаки.

- Современные реалии требуют оперативного и технологичного реагирования. Кыргызстан предлагает усилить цифровизацию обмена данными, проводить совместные учения, активнее работать с наблюдателями ШОС и уделить внимание подготовке кадров с упором на цифровую грамотность, - отметил Ташиев.

Он также подчеркнул, что Кыргызстан, не имеющий внешних границ с другими государствами ШОС, может выступать нейтральной площадкой для расширения диалога и укрепления доверия между странами.

Заседание продолжится обсуждением приоритетных направлений сотрудничества, обменом опытом и согласованием совместных мер по обеспечению стабильности на внешних рубежах стран ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/447973
Теги:
Камчыбек Ташиев, Погранслужба, ШОС, Кыргызстан
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