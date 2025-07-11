Жители Чон-Кемина выступили против добычи золота китайской компанией

В социальных сетях появилось видео с обращением жителей Чон-Кеминского айыльного аймака Кеминского района Чуйской области и депутата местного кенеша, которые в своем выступлении выразили протест против разведочных и добычных работ на золотом месторождении "Долпран", расположенном вблизи природного парка. Напомним, по данным Минюста, лицензия на месторождение Долпран выдана китайской компании "Кемин Ресурс Групп" со сроком действия до 27 февраля 2043 года.

Местные жители и депутат обеспокоены возможным негативным воздействием добычи полезных ископаемых на окружающую среду и безопасность региона. В обращении подчеркивается, что в этом районе регулярно происходят землетрясения, и в 2011 году случился сильный подземный толчок. Поэтому они считают, что горы нельзя трогать.

В Чон-Кеминском айыльном аймаке проживает около 11 тысяч человек. Жители просят президента Садыра Жапарова и главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева взять ситуацию под контроль и защитить природное наследие.

"Наш регион - источник важнейших водных ресурсов: к реке Кочкор относятся 57 родников и водоемов, а озеро Иссык-Куль на 80% питается водами наших ледников. Между горами Иле-Ала-Тоо и Кунгой-Ала-Тоо расположено около 1000 квадратных километров ледников и около 40 тысяч гектаров лесов. Любые негативные изменения могут повлиять на всю Среднюю Азию", - отмечают жители.

Отметим, по данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО "Кемин Ресурс Групп" указан Тиан Дацзы, учредителем - ООО "Промышленная компания Внутренней Монголии "Иньши".

В начале этого года депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев на заседании парламента призвал власти поддержать позицию жителей Чон-Кемина и остановить разработку месторождения вблизи природного парка.