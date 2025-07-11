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Кредиты на электромобили: ФРП запускает новую льготную программу

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кабинет министров Кыргызской Республики принял решение о выделении бюджетного кредита в размере 678 миллионов 979 тысяч 979 сомов микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства КР", сообщает пресс-служба компании.

"Согласно постановлению, кредит предоставляется на 20 лет под 3% годовых, с двухлетним льготным периодом. Выделенные средства будут направлены на льготное кредитование не только предпринимателей, но и физических лиц.

Граждане смогут получить в Фонде развития предпринимательства кредиты под 12% годовых на цели, связанные с энергоэффективностью и модернизацией инфраструктуры, в том числе:

• утепление жилых домов и бизнес-объектов;

• газификацию;

• улучшение систем отопления и охлаждения;

• покупку энергоэффективного и водосберегающего оборудования;

• установку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и современных технологий;

• приобретение электромобилей и гибридных автомобилей;

• установку систем вентиляции с рекуперацией воздуха;

• монтаж тепловых насосов для отопления и охлаждения помещений.

Максимальная сумма кредита составляет до 5 миллионов сомов, срок - до 5 лет.

Данная мера направлена на поддержку устойчивого развития, улучшение экологической ситуации и повышение энергоэффективности как в частном, так и в предпринимательском секторах".


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URL: https://www.vb.kg/448026
Теги:
микрокредитные компании, Кыргызстан, автомобили
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