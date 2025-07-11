Погода
$ 87.44 - 87.73
€ 102.32 - 103.12

Минюст запустил процесс дебюрократизации нормативных актов

86  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 июля 2025 года в Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошло первое совещание межведомственной экспертной группы по системной инвентаризации законодательства Кыргызской Республики на предмет нормативной дебюрократизации.

Группа была образована в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 21 мая 2025 года № 274-р во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики № 83 "О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы".

Совещание прошло под председательством министра юстиции Аяза Баетова. Участие приняли заместители руководителей министерств и ведомств, в том числе Минэкономики и коммерции, Минфина, Минздрава, Минобразования, МВД, ГКНБ, Национального агентства по инвестициям, Социального фонда и других государственных органов.

Главной целью работы комиссии является системный анализ действующих законов и нормативных актов на предмет избыточных, устаревших или дублирующих норм, а также подготовка предложений по их упрощению.

В рамках совещания были обсуждены критерии отбора актов для инвентаризации, подходы к анализу, а также механизм координации между органами власти.

Министерство юстиции Кыргызской Республики, согласно распоряжению, координирует деятельность комиссии и будет ежемесячно предоставлять отчёты о результатах в Администрацию Президента.

Работа межведомственной группы направлена на создание более понятной, прозрачной и эффективной системы государственного регулирования, а также на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448027
Теги:
закон, Кыргызстан, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  