Минюст запустил процесс дебюрократизации нормативных актов

10 июля 2025 года в Министерстве юстиции Кыргызской Республики прошло первое совещание межведомственной экспертной группы по системной инвентаризации законодательства Кыргызской Республики на предмет нормативной дебюрократизации.

Группа была образована в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 21 мая 2025 года № 274-р во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики № 83 "О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы".

Совещание прошло под председательством министра юстиции Аяза Баетова. Участие приняли заместители руководителей министерств и ведомств, в том числе Минэкономики и коммерции, Минфина, Минздрава, Минобразования, МВД, ГКНБ, Национального агентства по инвестициям, Социального фонда и других государственных органов.

Главной целью работы комиссии является системный анализ действующих законов и нормативных актов на предмет избыточных, устаревших или дублирующих норм, а также подготовка предложений по их упрощению.

В рамках совещания были обсуждены критерии отбора актов для инвентаризации, подходы к анализу, а также механизм координации между органами власти.

Министерство юстиции Кыргызской Республики, согласно распоряжению, координирует деятельность комиссии и будет ежемесячно предоставлять отчёты о результатах в Администрацию Президента.

Работа межведомственной группы направлена на создание более понятной, прозрачной и эффективной системы государственного регулирования, а также на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса.