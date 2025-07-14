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ГКНБ: государству возвращены 822 гектара земли в Чуйской области

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР сообщает о возвращении в госсобственность 822 гектаров земель в Московском районе Чуйской области. Речь идёт о пастбищах, сенокосах и сельхозугодьях, которые долгие годы незаконно использовались.

Как ранее информировал ГКНБ, в марте 2024 года в рамках уголовного дела о коррупции при распределении земель в селе Александровка были задержаны шесть участников так называемой "земельной мафии". Все они осуждены.

В ходе следствия вскрылись новые факты: на территории нескольких айыльных аймаков находились неучтённые участки, которые не были зарегистрированы в госорганах. Часть этих земель сдавалась в аренду по заниженным ценам - без изъятия в госсобственность и с нарушением закона. Были выявлены случаи использования угодий в личных целях через подставных лиц, а также факты фиктивной аренды и захвата долевых участков, владельцы которых уехали за границу или умерли.

По инициативе ГКНБ была проведена масштабная инвентаризация земель в Александровке. К работе привлекли специалистов Службы по земельному и водному надзору, районной администрации и других ведомств. На месте проверяли контуры участков.

В итоге, созданная при районной администрации комиссия передала на баланс государства 822 гектара земли. Среди них:

– 432,4 га орошаемой пашни,

– 280,61 га богарной пашни,

– 15 га многолетних насаждений,

– 94 га сенокосов.

Сейчас эти участки проходят регистрацию в ГАЗРКГК при Кабмине, а действия ответственных должностных лиц получают юридическую оценку.


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URL: https://www.vb.kg/448101
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Чуйская область
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