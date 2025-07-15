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ФИФА планирует ввести правило 72-часового отдыха между матчами

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- Самуэль Деди Ирие
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После напряжённой ситуации и нескольких инцидентов на последнем Клубном чемпионате мира, ФИФА изучает возможность введения правила, которое обяжет команды предоставлять игрокам минимум 72 часа отдыха между матчами.

Цель инициативы - снизить риск травм и улучшить физическое состояние футболистов на турнирах с плотным расписанием. Это правило может затронуть как клубные, так и национальные соревнования в будущем.

ФИФА продолжит обсуждения с клубами, федерациями и организаторами турниров для согласования новых стандартов и обеспечения безопасности игроков.


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URL: https://www.vb.kg/448137
Теги:
ФИФА, футбол
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