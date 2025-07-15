ФИФА планирует ввести правило 72-часового отдыха между матчами

После напряжённой ситуации и нескольких инцидентов на последнем Клубном чемпионате мира, ФИФА изучает возможность введения правила, которое обяжет команды предоставлять игрокам минимум 72 часа отдыха между матчами.

Цель инициативы - снизить риск травм и улучшить физическое состояние футболистов на турнирах с плотным расписанием. Это правило может затронуть как клубные, так и национальные соревнования в будущем.

ФИФА продолжит обсуждения с клубами, федерациями и организаторами турниров для согласования новых стандартов и обеспечения безопасности игроков.