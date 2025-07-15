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Глава "Памир-Строя" обманул на $500 тысяч, прикрываясь родством с Жапаровым

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР сообщил о задержании руководителя строительной компании, подозреваемого в крупном мошенничестве. По данным ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий были выявлены факты противоправных действий со стороны ответственных лиц компании "Памир-Строй". Они, прикрываясь именем одного из близких родственников президента Садыра Жапарова, завладели 500 тысячами долларов США.

Как установило следствие, гражданин КР М.А.Ш., владелец строительной компании, в 2023 году заключил договор о долевом строительстве жилого комплекса с владельцем земельного участка К.К.О. Однако уже в 2024 году госорганы подали иск в суд об изъятии указанного участка. По решению суда, государству были возвращены 10 процентов жилой площади.

Пользуясь ситуацией, М.А.Ш. убедил К.К.О. передать ему 500 тысяч долларов якобы для передачи родственнику президента - в обмен на "решение вопроса" по земле. Деньги он получил, однако в действительности никому ничего не передавал.

11 июля 2025 года М.А.Ш. был задержан и водворен в СИЗО-1 ГСИН.

ГКНБ продолжает расследование и проверяет возможную причастность других лиц к делу.


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URL: https://www.vb.kg/448163
Теги:
ГКНБ, строительство, Кыргызстан
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