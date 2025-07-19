В Жайылском районе 260 гектаров рассады помидоров высадили комбайном

Фермеры Жайылского района Чуйской области в этом году высадили рассаду томатов сорта "Хайнс", "Талент", "Бленд" и.т.д с помощью комбайна и сейчас готовятся к хорошему сбору урожая. Посадка помидоров была проведена впервые этим методом в данном регионе.

Общая площадь посевов составила 260 гектаров. По данным районного управления аграрного развития, посадка комбайном снижает себестоимость продукции. Это связано с тем, что не требуется дополнительных трудозатрат, экономится время, а также это положительно влияет на урожайность и увеличивает его объемы.

В общей сложности посадка рассады томатов на 260 гектарах заняла около 3 недель. Сначала рассаду выращивали в теплице до необходимого срока, а затем высаживали в поле. До этого такие комбайны использовались фермеры Панфиловского района. В данное время в Джайыльском районе в общей сложности имеются 4 таких комбайнов.