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В Жайылском районе 260 гектаров рассады помидоров высадили комбайном

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- Светлана Лаптева
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Фермеры Жайылского района Чуйской области в этом году высадили рассаду томатов сорта "Хайнс", "Талент", "Бленд" и.т.д с помощью комбайна и сейчас готовятся к хорошему сбору урожая. Посадка помидоров была проведена впервые этим методом в данном регионе.

Общая площадь посевов составила 260 гектаров. По данным районного управления аграрного развития, посадка комбайном снижает себестоимость продукции. Это связано с тем, что не требуется дополнительных трудозатрат, экономится время, а также это положительно влияет на урожайность и увеличивает его объемы.

В общей сложности посадка рассады томатов на 260 гектарах заняла около 3 недель. Сначала рассаду выращивали в теплице до необходимого срока, а затем высаживали в поле. До этого такие комбайны использовались фермеры Панфиловского района. В данное время в Джайыльском районе в общей сложности имеются 4 таких комбайнов.


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URL: https://www.vb.kg/448279
Теги:
Жайылский район, Чуйская область, фермеры
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