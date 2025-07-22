Кыргызстанские парашахматисты поедут на чемпионаты мира в Индию и Польшу

Парашахматисты из Кыргызстана примут участие в двух крупных международных турнирах - чемпионатах мира в Индии и Польше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Накануне мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился со спортсменами и выразил им поддержку. В рамках подготовки к соревнованиям шестерым участникам была предоставлена финансовая помощь в размере 50 000 сомов каждому. В список вошли Эрмек Мукашев, Дарика Мамытова, Рахатбеков Тилеген, Александр Жаков, Нурадыл Жолдошбеков и Кубанычбек Ибраимов.

С 21 по 31 июля в индийском штате Гоа состоится чемпионат мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. А с 17 по 29 августа в польском городе Жешув пройдёт чемпионат мира среди слабовидящих спортсменов.

В составе двух делегаций - семь человек: шесть из них представляют Бишкек, один - Нарынскую область.