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Катар претендует на проведение Клубного чемпионата мира 2029

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- Самуэль Деди Ирие
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Успешный дебют обновленного Клубного чемпионата мира, прошедшего этим летом в США, вызвал активные обсуждения будущего турнира, включая его частоту проведения и выбор страны-хозяйки на 2029 год.

По информации, полученной от ESPN, ФИФА сейчас оценивает возможных претендентов на проведение Клубного чемпионата мира 2029 года, и Катар стал одним из главных кандидатов. Катар, принимавший Чемпионат мира по футболу 2022 года, сталкивается с проблемой жаркого климата, из-за чего турнир, вероятно, придется проводить в декабре.

В то же время ведущие клубы, такие как "Реал Мадрид" и другие европейские и южноамериканские гранды, выступают за проведение Клубного чемпионата мира каждые два года вместо нынешнего четырехлетнего цикла. Их цель - увеличить доходы за счет более частого участия.

Однако представители ФИФА считают такой двухгодичный формат нереалистичным, ссылаясь на уже перегруженный календарь международного футбола и необходимость защитить игроков от чрезмерных нагрузок.

Во время недавнего турнира в США проходили переговоры между руководителями клубов и представителями ФИФА, что подчеркивает растущие противоречия между коммерческими интересами и здоровьем игроков.

Окончательное решение по стране-хозяйке 2029 года и графику проведения турнира ожидается в ближайшие месяцы, поскольку ФИФА старается учесть логистические, климатические и финансовые факторы.

Формат и место проведения Клубного чемпионата мира остаются ключевыми вопросами на фоне продолжающейся трансформации глобального футбольного календаря.


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URL: https://www.vb.kg/448392
Теги:
ФИФА, футбол
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