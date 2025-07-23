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В Кыргызстане зарегистрировано 3535 электромобилей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане зарегистрировано 3 535 электромобилей. Такие данные были озвучены на заседании коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, где подвели итоги первого полугодия.

Как сообщили в ведомстве, по всей стране функционируют 44 зарядные станции. Развитие электротранспорта - одно из направлений государственной политики по снижению уровня загрязнения воздуха и переходу к более устойчивым видам транспорта.

Отдельно было отмечено, что в Бишкек поставлены 1 312 экологичных автобусов, благодаря чему удалось сэкономить порядка 100 тонн дизельного топлива. Вдобавок к этому в столице построено 47,1 километра велосипедных дорожек.

В Минприроды подчеркнули, что работа в данном направлении будет продолжена с учетом интересов городов и районов, где особенно остро стоит вопрос качества воздуха и транспортной нагрузки.


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URL: https://www.vb.kg/448432
Теги:
Кыргызстан, автомобили
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