Медиа Таджикистана и Кыргызстана расширяют профессиональные связи

В Кыргызстан с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей ведущих средств массовой информации Республики Таджикистан.

Визит организован по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова пресс-секретарем главы государства Аскатом Алагозовым в рамках развития двустороннего сотрудничества в информационной сфере.

Данный визит представляет собой не только профессиональный обмен опытом, но и служит важным шагом к укреплению взаимопонимания, добрососедства и доверия между братскими народами Кыргызстана и Таджикистана.

В ходе пребывания в стране таджикские журналисты ознакомятся с деятельностью ведущих кыргызстанских средств массовой информации, а также примут участие в культурной программе, включающей знакомство с национальными традициями, элементами этнотуризма, природными достопримечательностями и гостеприимной атмосферой Кыргызстана.

Такие инициативы способствуют формированию прочных профессиональных и дружеских связей между представителями медиа-сообществ наших стран, а также углубляют взаимодействие в гуманитарной и информационной сферах.

Схожие проекты уже реализованы с журналистами из Казахстана и Узбекистана.