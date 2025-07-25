Погода
$ 87.16 - 87.56
€ 100.90 - 101.80

Журналисты и блогеры из Таджикистана посетили национальный парк "Ала-Арча"

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках ознакомительного визита в Кыргызскую Республику делегация журналистов и блогеров из Республики Таджикистан посетила национальный природный парк "Ала-Арча".

Гости ознакомились с туристическим потенциалом одного из самых живописных уголков Кыргызстана, осмотрели горные маршруты, ландшафты и природные достопримечательности.

Представители таджикских СМИ отметили красоту высокогорной природы и выразили заинтересованность в развитии информационного обмена в сфере экотуризма.

Данный визит стал логическим продолжением достигнутых договорённостей по расширению двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном в гуманитарной и информационной сферах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448542
Теги:
СМИ, Таджикистан, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  