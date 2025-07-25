Журналисты и блогеры из Таджикистана посетили национальный парк "Ала-Арча"

В рамках ознакомительного визита в Кыргызскую Республику делегация журналистов и блогеров из Республики Таджикистан посетила национальный природный парк "Ала-Арча".

Гости ознакомились с туристическим потенциалом одного из самых живописных уголков Кыргызстана, осмотрели горные маршруты, ландшафты и природные достопримечательности.

Представители таджикских СМИ отметили красоту высокогорной природы и выразили заинтересованность в развитии информационного обмена в сфере экотуризма.

Данный визит стал логическим продолжением достигнутых договорённостей по расширению двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Таджикистаном в гуманитарной и информационной сферах.