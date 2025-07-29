Кыргызстанские арбитры приняли участие в международном семинаре

Арбитры из Кыргызстана, обладающие категорией ФИФА, приняли участие в международном семинаре для элитных судей, организованном Азиатской футбольной конфедерацией (АФК).

Мероприятие прошло в городах Доха (Катар) и Сеул (Южная Корея), куда были приглашены пять арбитров из Кыргызстана. В их числе: Нурзат Абдыкадыров, Зайниддин Алимов, Санжар Жакыпбеков, Медербек Тайчиев и Вероника Бернацкая.

В рамках семинара участники прошли теоретические занятия и практические тренировки, а в завершение сдали специальный фитнес-тест для проверки физической готовности. Это мероприятие стало важным опытом для кыргызстанских судей и способствует их профессиональному росту на международной арене.

Данный успех показывает повышение уровня судейского корпуса Кыргызстана и открывает возможности для их участия в крупных международных турнирах.