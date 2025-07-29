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Кыргызстанские арбитры приняли участие в международном семинаре

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- Самуэль Деди Ирие
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Арбитры из Кыргызстана, обладающие категорией ФИФА, приняли участие в международном семинаре для элитных судей, организованном Азиатской футбольной конфедерацией (АФК).

Мероприятие прошло в городах Доха (Катар) и Сеул (Южная Корея), куда были приглашены пять арбитров из Кыргызстана. В их числе: Нурзат Абдыкадыров, Зайниддин Алимов, Санжар Жакыпбеков, Медербек Тайчиев и Вероника Бернацкая.

В рамках семинара участники прошли теоретические занятия и практические тренировки, а в завершение сдали специальный фитнес-тест для проверки физической готовности. Это мероприятие стало важным опытом для кыргызстанских судей и способствует их профессиональному росту на международной арене.

Данный успех показывает повышение уровня судейского корпуса Кыргызстана и открывает возможности для их участия в крупных международных турнирах.


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URL: https://www.vb.kg/448633
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
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