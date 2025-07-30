Несмотря на засуху, в Кыргызстане увеличили подачу поливной воды

В 2025 году аграрии Кыргызстана получили на миллиард кубометров больше поливной воды, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за вегетационный период было предоставлено 7 миллиардов кубометров воды, в то время как в 2024 году - 6 миллиардов.
Общая площадь орошенных земель составила 1 миллион 184 тысячи гектаров. И это несмотря на засушливую погоду, которая наблюдается в республике с начала года.
В рамках реализации государственной программы по развитию ирригационной инфраструктуры к 2030 году запланировано строительство 106 объектов - берегоукрепительных дамб (БДР) и водохранилищ с регулирующим стоком (БСР). На сегодняшний день:
Масштабная работа проводится и по восстановлению и модернизации водохозяйственных систем. В текущем году:
Продолжается внедрение современных технологий полива. Так, системы капельного и дождевального орошения установлены на 8365 гектарах, из которых:
1702 гектара - земли государственной собственности,
6663 гектара - земли фермерских хозяйств.
Также из 1155 имеющихся скважин восстановлены 30, и начато строительство завода по производству бетонных облицовок, что позволит существенно ускорить модернизацию оросительных каналов. Уже в 2025 году планируется уложить 500 тысяч квадратных метров бетонного покрытия.
В министерстве отмечают, что благодаря своевременным мерам и запуску новых оросительных систем, даже в условиях засухи, фермеры не столкнулись с серьезными перебоями в подаче воды.