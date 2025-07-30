Несмотря на засуху, в Кыргызстане увеличили подачу поливной воды

В 2025 году аграрии Кыргызстана получили на миллиард кубометров больше поливной воды, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за вегетационный период было предоставлено 7 миллиардов кубометров воды, в то время как в 2024 году - 6 миллиардов.

Общая площадь орошенных земель составила 1 миллион 184 тысячи гектаров. И это несмотря на засушливую погоду, которая наблюдается в республике с начала года.

В рамках реализации государственной программы по развитию ирригационной инфраструктуры к 2030 году запланировано строительство 106 объектов - берегоукрепительных дамб (БДР) и водохранилищ с регулирующим стоком (БСР). На сегодняшний день:

построено 10 объектов, на 12 ведутся строительные работы, еще на 29 - проектирование.

Масштабная работа проводится и по восстановлению и модернизации водохозяйственных систем. В текущем году:

отремонтировано и очищено 429,5 км каналов, приведены в порядок 302 гидротехнических сооружения, обновлены 123 водомерных поста, обслужены 91 насосная станция и 156 насосных агрегатов, 9 агрегатов заменены полностью, очищено 53,5 км коллекторно-дренажных сетей.

Продолжается внедрение современных технологий полива. Так, системы капельного и дождевального орошения установлены на 8365 гектарах, из которых:

1702 гектара - земли государственной собственности,

6663 гектара - земли фермерских хозяйств.

Также из 1155 имеющихся скважин восстановлены 30, и начато строительство завода по производству бетонных облицовок, что позволит существенно ускорить модернизацию оросительных каналов. Уже в 2025 году планируется уложить 500 тысяч квадратных метров бетонного покрытия.

В министерстве отмечают, что благодаря своевременным мерам и запуску новых оросительных систем, даже в условиях засухи, фермеры не столкнулись с серьезными перебоями в подаче воды.