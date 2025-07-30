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Несмотря на засуху, в Кыргызстане увеличили подачу поливной воды

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- Светлана Лаптева
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В 2025 году аграрии Кыргызстана получили на миллиард кубометров больше поливной воды, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, за вегетационный период было предоставлено 7 миллиардов кубометров воды, в то время как в 2024 году - 6 миллиардов.

Общая площадь орошенных земель составила 1 миллион 184 тысячи гектаров. И это несмотря на засушливую погоду, которая наблюдается в республике с начала года.

В рамках реализации государственной программы по развитию ирригационной инфраструктуры к 2030 году запланировано строительство 106 объектов - берегоукрепительных дамб (БДР) и водохранилищ с регулирующим стоком (БСР). На сегодняшний день:

  1. построено 10 объектов,
  2. на 12 ведутся строительные работы,
  3. еще на 29 - проектирование.

Масштабная работа проводится и по восстановлению и модернизации водохозяйственных систем. В текущем году:

  1. отремонтировано и очищено 429,5 км каналов,
  2. приведены в порядок 302 гидротехнических сооружения,
  3. обновлены 123 водомерных поста,
  4. обслужены 91 насосная станция и 156 насосных агрегатов,
  5. 9 агрегатов заменены полностью,
  6. очищено 53,5 км коллекторно-дренажных сетей.

Продолжается внедрение современных технологий полива. Так, системы капельного и дождевального орошения установлены на 8365 гектарах, из которых:

1702 гектара - земли государственной собственности,

6663 гектара - земли фермерских хозяйств.

Также из 1155 имеющихся скважин восстановлены 30, и начато строительство завода по производству бетонных облицовок, что позволит существенно ускорить модернизацию оросительных каналов. Уже в 2025 году планируется уложить 500 тысяч квадратных метров бетонного покрытия.

В министерстве отмечают, что благодаря своевременным мерам и запуску новых оросительных систем, даже в условиях засухи, фермеры не столкнулись с серьезными перебоями в подаче воды.


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URL: https://www.vb.kg/448701
Теги:
Кыргызстан, полив
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